北韓發射多枚彈道飛彈 疑為反制南韓成功測試極音速武器

南韓偵測到北韓今天上午9時20分（台灣時間8時20分）左右，從平壤一帶往朝鮮半島東部海域發射數枚彈道飛彈。日媒稱此舉可能是為了反制南韓首次成功試射國產極音速武器。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部公報室長張道英（Jang Doyoung，音譯）表示，北韓今天發射的飛彈飛行900公里以上，韓美正就其具體參數進行分析。

南韓軍方已加強對北韓的監視及戒備態勢，並與美國及日本共享北韓彈道飛彈相關情報，保持高度戒備。

根據韓聯社，這是北韓自8月20日以來首次從平壤一帶射彈，也是今年來第16次、本月3日以來再次發射彈道飛彈。

共同社報導，日本防衛省指出，這些飛彈可能均落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

日本防衛副大臣小鑓隆史就北韓射彈一事表示，此舉違反聯合國安全理事會（UNSC）決議，日本政府已透過外交管道向北韓方面提出嚴正抗議，並予以強烈譴責。目前尚未接獲此次射彈造成損失的報告。

日本首相高市早苗已指示相關部會全力蒐集與分析資訊，確保迅速且準確地向國民提供消息，同時徹底確認航空器及船舶安全。

根據共同社，南韓軍方相關人士認為，北韓今天射彈可能是為了反制南韓首次成功試射國產極音速武器。

南韓8日宣布成功試射首款自主研發的極音速武器。當天青瓦台在聲明中表示，總統李在明親自觀看一款極音速滑翔載具（HGV）首次試射，並稱這套武器系統屬於「能夠改變戰場形勢的關鍵戰略資產」。