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印度蟑螂人民黨抗議 最高法院：不得非法拘留示威者

中央社／ 新德里12日專電
印度警方10日逮捕參加蟑螂人民黨示威的抗議者。
印度警方10日逮捕參加蟑螂人民黨示威的抗議者。

印度「蟑螂人民黨」發起的抗議活動料將持續，維安人員的執法尺度引起高度關注，最高法院為此指示，不得非法拘留抗議者，也要讓火車、地鐵正常運行，保障人民通行的權利，且不得中斷行動網路服務。

蟑螂人民黨（CJP）與全印學生聯會（AISA）10日發起，在新德里市中心的賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場的示威，對印度選舉委員會修訂選民名冊（SIR），導致選民名冊中約1.3億筆姓名紀錄遭刪除，讓部分選民投票資格受損表達抗議。

印度民眾認為選委會修訂選民名冊是偏袒總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP），因此近期頻頻發動類似的抗議活動，要求選委會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）下台負責。

10日起的抗議，有關單位於警戒區內搜捕抗議民眾，甚至衝上火車、公車抓人，蟑螂人民黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）等人更是在剛落地德里後，就被衝進機艙的警方人員當場帶走拘留。

印度快報（Indian Express）指出，法院提到，法律雖允許發布臨時緊急命令，以維護和平與安全，例如可以依法禁止5人以上集會，但對於和平、非武裝集會的民眾，應該要依法讓民眾能自由往來，「除非人們違反法律規定，否則不得拘留任何人」。

法院已對中央政府、德里警方、德里地鐵公司發出通知，要求在抗議期間，鐵路和地鐵都應該正常運行，「要允許民眾能夠自由通行，並同時考量維護秩序和交通狀況，重新審查路障的設置。」

即便如此，因印度反對派政黨今天打算遊行，並一路前往最高法院，就選民名冊修訂引發的爭議表達抗議，因此當局今天仍以「安全理由」關閉6座地鐵站，警方也在周遭20多處路段實施交通管制及臨檢。

法院另提到，根據法律，政府始終有權採取行動，阻擋、暫停行動網路服務，法院無意撤銷政府的權力，但這次的情況，「網路設施應該保持暢通」。

代表印度中央政府的印度副總檢察長梅塔（TusharMehta）表示，行動網路服務已經恢復，火車、地鐵也全面恢復運作，他還保證，記者、律師等專業人士，在盡工作職責時，絕不會遭受任何阻礙。

10日起的抗議活動前，有記者在其他系列示威活動中採訪時遭拘留，甚至有女性新聞從業人員指控警方對其有不當身體接觸；10日當天在現場維持秩序的維安人員，也始終靠著優勢人力，將媒體與抗議群眾隔開。

「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）並非真正的政黨，起初僅是圍繞政治諷刺的網路運動，組織名稱源於惡搞印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party，BJP）而來，最初只有數百名青年參與，後來規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計，近期發起的多項示威，都成功號召大量民眾走上街頭。

印度 最高法院 抗議行動 新德里

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