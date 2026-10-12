美媒：川普11月先赴菲律賓出席東協峰會 再訪中會習近平

「紐約郵報」（New York Post）今天報導，白宮表示，美國總統川普下月將前往菲律賓出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，隨後轉往中國。

報導引述白宮說法指出，川普將於11月16日在馬尼拉出席東協峰會，接著前往中國深圳，參加11月17日至19日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

一名美國官員表示，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）先前已多次邀請川普訪問菲律賓。

川普上一次正式訪問菲律賓是在2017年，當時他出席東協峰會。去年，川普出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會，以及在韓國慶州舉行的APEC峰會，藉此維持美國在亞洲的影響力。

白宮官員指出，川普今年的目標是展現美國對東南亞盟友的承諾，並推進美國的經濟與國家安全目標。

先前外界盛傳川普有意出席今年的東協峰會，白宮如今正式證實此事。

川普隨後將轉往深圳參加APEC峰會，將與中國國家主席習近平進行今年第3次面對面會晤。習近平9月才在白宮峰會期間與川普會面。

川普今年5月也曾在北京與習近平會晤。兩人預計12月還將在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會上再度會面。