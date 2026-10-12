歐盟擬在COP31推動協議加快減碳 促各國落實氣候承諾

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP 31）將於11月登場，根據路透社審閱過的歐盟（EU）內部草案，歐盟將在會議中推動一項包含努力減排溫室氣體方案的協議。

路透社報導，全球受到氣候變遷引發的極端天氣影響之際，各國政府在近日舉行的聯合國（UN）氣候談判中，仍未對更嚴格的行動達成一致意見，部分大型新興經濟體和化石燃料生產國擔心這類措施恐衝擊自身經濟成長與發展。

這個歐盟草案文件顯示，歐盟預計在COP31推動一項聚焦減排的「減緩包裹方案」，旨在將各國氣候承諾轉化為實際行動。該案由歐盟輪值主席國愛爾蘭草擬。

文件也說，歐盟主要訴求是將聯合國氣候談判中關於政府如何減排和找出更多可落實領域的談判架構延長至2040年。這個稱為「減緩工作計畫」（MWP）的談判軌道預計今年到期。

聯合國9月確認全球無法實現2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）將全球氣溫增幅控制在攝氏1.5度以內的目標。文件指出，歐盟屆時將敦促各國基於這個事實採取行動。

愛爾蘭氣候部歐布萊恩（Darragh O'Brien）表示：「我們將設法加強合作夥伴關係，以便在全球氣候行動取得實質進展，特別是擺脫化石燃料和電氣化這2方面。」

歐盟各國氣候部長預計今天稍後開會商討COP31策略。

不過，這個內部文件強調，COP31「毫無空間」提供新的氣候資金承諾，此一立場可能使歐洲國家與尋求更多支持的其他較貧困國家產生分歧。