快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

日本外務省強化機密管理 砸30億升級系統、標準比照五眼聯盟

中央社／ 東京12日專電

日本政府持續強化情報安全管理，外務省計劃最快自2027年度起，全面提升機密資訊防護措施，包括限制接觸機密文件的人員及場所，並斥資146億日圓（約新台幣30億元）改造內部通訊系統，導入與美英等「五眼聯盟」國家相當的保密標準，以強化與盟國及理念相近國家之間的情報共享。

日本經濟新聞報導，日本外務省日常業務涉及大量來自駐外使館及其他國家提供的機密資訊，過去依照敏感程度，將相關文件分為涉及國家安全保障的「特定秘密」，及攸關國家安全與利益的「極秘」和「秘」等級。

報導指出，為了強化資訊管理，外務省自2025年10月起，將原有的「極秘」與「秘」整合為新的「外務秘」等級，適用於一旦外洩恐損害國家安全或利益，以及不得向非相關人員透露的資訊，包括部分涉及高度敏感內容的駐外使館外交電報。

根據新制度，只有取得外務省內部資格認證的職員，才能接觸「外務秘」資訊；若涉及更高層級的「特定秘密」，則必須通過政府規定的適性評估。此外，相關機密資訊也只能在具備電波遮蔽等防護措施的專用房間內處理，降低遭到竊聽或外洩的風險。

外務省同時規劃改造用於傳送外交電報等資訊的內部通訊系統，並在2027年度預算概算要求中編列約146億日圓經費，目標2027年底開始啟用。

這項措施也是日本政府強化情報能力的一環。首相高市早苗政府已於今年7月成立「國家情報局」，作為統籌情報蒐集與分析的指揮中樞，推動日本情報體制升級。

目前由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）是全球重要的機密情報共享機制。5國不僅嚴格限制接觸機密資訊的人員與場所，也採取獨立通訊網路等防護措施。

以美國為例，機密資訊依敏感程度分為「最高機密」（Top Secret）、「機密」（Secret）及「保密」（Confidential）3個等級，涉及高度敏感內容的情報，須在具備防竊聽及防洩漏措施的專用空間內處理。

報導指出，隨著日本與美國及其他理念相近國家的安全保障合作日益密切，跨國情報交換的重要性也持續提高。日本希望透過建立與五眼聯盟相當的保密制度，提升盟友對日本情報管理能力的信任，進一步深化安全保障及情報合作。

日圓 日本 機密

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本將修訂安保3文件 日媒：擬提核動力潛艦

金融時報揭普亭擴大歐洲暗殺目標！1產業成眼中釘 企業高層人人自危

美國召駐印太多國大使 在日緊急密商

再爆共諜案 士官涉40萬出賣國軍資料被捕

相關新聞

北京首度制裁台灣友邦官員！巴拉圭、貝里斯2部長挺台事蹟一次看

台灣10日剛慶祝完國慶，中國大陸外交部12日就以巴拉圭和貝里斯與台灣維持邦交為由，宣布制裁兩國部長，分別為巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca），這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

超載釀禍？吉布地開往葉門移民船翻覆 至少139死84失蹤

聯合國國際移民組織（IOM）11日表示，一艘載有約350人的船隻從非洲吉布地駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，死者包含15名兒童，另有逾84人失蹤。這起事故是該國迄今最嚴重的船難。

青年運動再襲沙國利雅德機場 起火傷亡不明 揚言鎖定交通樞紐

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場10日遭襲，造成至少12人喪生、被迫暫停運作後，機場11日再度遭到葉門什葉派激進團體青年運動(Houthis)襲擊，引發火災，並造成為數不詳人員受傷。

對青年運動10年戰爭從葉門燒回本土 沙烏地王儲陷入困境

沙烏地阿拉伯一周內連續三次遭到葉門叛軍「青年運動」組織的致命攻擊，顯示沙國王儲沙爾曼親王(Mohammed bin Salman Al Saud)所領導對青年運動已10年的戰爭陷入困境。紐約時報指出，伊朗支持的青年運動的實力今非昔比，沙爾曼親王進退維谷，往後的道路只會更加艱難。

示威前被捕 印度蟑螂黨3領袖獲釋 揚言10月12日再上街

印度青年發起的網路「蟑螂運動」創辦人及另兩名領袖11日獲釋。律師表示，印度當局為阻止一場要求首席選舉專員下台的大型示威活動，在10日拘留這三人。

駐希臘大使季伏爾醜聞連環爆 本周恐遭撤換

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)作風奢華，不當行為連環爆，甚至被指控在就任之前和任內出現可能違法行為，川普總統與國務卿魯比歐(Marco Rubio)正考慮將她撤換，並將於本周決定處置方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。