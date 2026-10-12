日本外務省強化機密管理 砸30億升級系統、標準比照五眼聯盟

日本政府持續強化情報安全管理，外務省計劃最快自2027年度起，全面提升機密資訊防護措施，包括限制接觸機密文件的人員及場所，並斥資146億日圓（約新台幣30億元）改造內部通訊系統，導入與美英等「五眼聯盟」國家相當的保密標準，以強化與盟國及理念相近國家之間的情報共享。

日本經濟新聞報導，日本外務省日常業務涉及大量來自駐外使館及其他國家提供的機密資訊，過去依照敏感程度，將相關文件分為涉及國家安全保障的「特定秘密」，及攸關國家安全與利益的「極秘」和「秘」等級。

報導指出，為了強化資訊管理，外務省自2025年10月起，將原有的「極秘」與「秘」整合為新的「外務秘」等級，適用於一旦外洩恐損害國家安全或利益，以及不得向非相關人員透露的資訊，包括部分涉及高度敏感內容的駐外使館外交電報。

根據新制度，只有取得外務省內部資格認證的職員，才能接觸「外務秘」資訊；若涉及更高層級的「特定秘密」，則必須通過政府規定的適性評估。此外，相關機密資訊也只能在具備電波遮蔽等防護措施的專用房間內處理，降低遭到竊聽或外洩的風險。

外務省同時規劃改造用於傳送外交電報等資訊的內部通訊系統，並在2027年度預算概算要求中編列約146億日圓經費，目標2027年底開始啟用。

這項措施也是日本政府強化情報能力的一環。首相高市早苗政府已於今年7月成立「國家情報局」，作為統籌情報蒐集與分析的指揮中樞，推動日本情報體制升級。

目前由美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）是全球重要的機密情報共享機制。5國不僅嚴格限制接觸機密資訊的人員與場所，也採取獨立通訊網路等防護措施。

以美國為例，機密資訊依敏感程度分為「最高機密」（Top Secret）、「機密」（Secret）及「保密」（Confidential）3個等級，涉及高度敏感內容的情報，須在具備防竊聽及防洩漏措施的專用空間內處理。

報導指出，隨著日本與美國及其他理念相近國家的安全保障合作日益密切，跨國情報交換的重要性也持續提高。日本希望透過建立與五眼聯盟相當的保密制度，提升盟友對日本情報管理能力的信任，進一步深化安全保障及情報合作。