快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聽新聞
0:00 / 0:00

印度反對派持續示威 新德里關閉6地鐵站、實施交通管制

中央社／ 新德里12日綜合外電報導

印度反對派政黨計劃今天遊行前往最高法院，就選民名冊修訂引發的爭議表達抗議。這項修訂已在新德里引發連日動盪，當局因此關閉6座地鐵站，並實施交通管制。

路透社報導，本月以來，反對派政黨及「蟑螂運動」的支持者幾乎天天走上街頭，要求首席選舉專員庫瑪（Gyanesh Kumar）下台。批評者指控，他修訂選民名冊的做法不公，嚴重偏袒總理莫迪（NarendraModi）領導的執政黨「印度人民黨」（BJP）。

德里警方上週末拘留數以千計示威者，其中包括「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）領袖。蟑螂運動支持者原本試圖上街抗議，但遭大批維安人員阻擋，德里市中心也因此受到嚴密管制。

當局今天以「安全理由」關閉6座地鐵站，警方也在20多處路段實施交通管制及改道措施。

主要反對黨國大黨（Congress Party）宣布將遊行前往最高法院，向首席大法官康德（Surya Kant）遞交請願書，要求終止其所稱的「竊取選票」行為，並要求庫瑪辭職。

國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在社群平台X發文表示，「青年、所有反對黨、公民社會團體，以及所有相信民主、支持印度憲法的人，都將與我們同行。」

不過，國大黨的1名消息人士表示，首席大法官康德已透過電子郵件婉拒會面要求，並稱因為法院已在審理相關案件，甘地及國大黨代表團應透過司法程序處理。

另一方面，蟑螂人民黨表示，其領袖將與德里警方會面，要求當局訂定和平示威的日期。該黨揚言，如果24小時內未獲得示威日期，就會宣布發起新一輪抗議。

近幾個月來，這場青年運動針對政府、學校、就業等議題發動多場示威，已成為莫迪執政12年來面臨的最大政治挑戰之一。

新德里 印度 地鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印度「蟑螂運動」領袖獲釋 反對派揚言10/12再上街抗議

1.3億選民被消失 印度人上街捍投票權逾2000人遭拘留

低種姓青年成蟑螂人民黨領袖 他「效仿甘地」再挑戰莫迪

印度政盪 加重股匯壓力

相關新聞

北京首度制裁台灣友邦官員！巴拉圭、貝里斯2部長挺台事蹟一次看

台灣10日剛慶祝完國慶，中國大陸外交部12日就以巴拉圭和貝里斯與台灣維持邦交為由，宣布制裁兩國部長，分別為巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca），這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

超載釀禍？吉布地開往葉門移民船翻覆 至少139死84失蹤

聯合國國際移民組織（IOM）11日表示，一艘載有約350人的船隻從非洲吉布地駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，死者包含15名兒童，另有逾84人失蹤。這起事故是該國迄今最嚴重的船難。

青年運動再襲沙國利雅德機場 起火傷亡不明 揚言鎖定交通樞紐

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場10日遭襲，造成至少12人喪生、被迫暫停運作後，機場11日再度遭到葉門什葉派激進團體青年運動(Houthis)襲擊，引發火災，並造成為數不詳人員受傷。

對青年運動10年戰爭從葉門燒回本土 沙烏地王儲陷入困境

沙烏地阿拉伯一周內連續三次遭到葉門叛軍「青年運動」組織的致命攻擊，顯示沙國王儲沙爾曼親王(Mohammed bin Salman Al Saud)所領導對青年運動已10年的戰爭陷入困境。紐約時報指出，伊朗支持的青年運動的實力今非昔比，沙爾曼親王進退維谷，往後的道路只會更加艱難。

示威前被捕 印度蟑螂黨3領袖獲釋 揚言10月12日再上街

印度青年發起的網路「蟑螂運動」創辦人及另兩名領袖11日獲釋。律師表示，印度當局為阻止一場要求首席選舉專員下台的大型示威活動，在10日拘留這三人。

駐希臘大使季伏爾醜聞連環爆 本周恐遭撤換

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)作風奢華，不當行為連環爆，甚至被指控在就任之前和任內出現可能違法行為，川普總統與國務卿魯比歐(Marco Rubio)正考慮將她撤換，並將於本周決定處置方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。