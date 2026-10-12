印度反對派持續示威 新德里關閉6地鐵站、實施交通管制

印度反對派政黨計劃今天遊行前往最高法院，就選民名冊修訂引發的爭議表達抗議。這項修訂已在新德里引發連日動盪，當局因此關閉6座地鐵站，並實施交通管制。

路透社報導，本月以來，反對派政黨及「蟑螂運動」的支持者幾乎天天走上街頭，要求首席選舉專員庫瑪（Gyanesh Kumar）下台。批評者指控，他修訂選民名冊的做法不公，嚴重偏袒總理莫迪（NarendraModi）領導的執政黨「印度人民黨」（BJP）。

德里警方上週末拘留數以千計示威者，其中包括「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）領袖。蟑螂運動支持者原本試圖上街抗議，但遭大批維安人員阻擋，德里市中心也因此受到嚴密管制。

當局今天以「安全理由」關閉6座地鐵站，警方也在20多處路段實施交通管制及改道措施。

主要反對黨國大黨（Congress Party）宣布將遊行前往最高法院，向首席大法官康德（Surya Kant）遞交請願書，要求終止其所稱的「竊取選票」行為，並要求庫瑪辭職。

國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在社群平台X發文表示，「青年、所有反對黨、公民社會團體，以及所有相信民主、支持印度憲法的人，都將與我們同行。」

不過，國大黨的1名消息人士表示，首席大法官康德已透過電子郵件婉拒會面要求，並稱因為法院已在審理相關案件，甘地及國大黨代表團應透過司法程序處理。

另一方面，蟑螂人民黨表示，其領袖將與德里警方會面，要求當局訂定和平示威的日期。該黨揚言，如果24小時內未獲得示威日期，就會宣布發起新一輪抗議。

近幾個月來，這場青年運動針對政府、學校、就業等議題發動多場示威，已成為莫迪執政12年來面臨的最大政治挑戰之一。