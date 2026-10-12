不容小覷拖鞋軍 葉門青年運動何以令沙烏地頭痛

沙烏地阿拉伯首都利雅德的國際機場一週來迭遭飛彈猛轟釀重大死傷，凸顯葉門叛軍「青年運動」實力可觀且難纏，已從叛亂組織壯大成中東地區其中一支最具戰力的非國家武裝力量。

利雅德（Riyadh）的國際機場10日遭遇一週內第3度空襲，造成至少12死，另有超過300人受傷，航班被迫改降其他機場，西方各國也呼籲公民避開當地。這是青年運動（Houthis,又稱胡塞武裝）與沙烏地間衝突螺旋升溫的一環；沙烏地支持獲國際承認的葉門政府，埋下與青年運動衝突的因子。

英國「金融時報」指出，除攻擊民航樞紐與沙國石油基礎設施，青年運動近期更擴大在葉門紅海沿岸的控制區，接連攻下戰略港口摩卡（Mocha），並奪取位於曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait）關鍵咽喉的裴林島（Perim Island），幾乎掐住紅海門戶。

青年運動在7月間宣布封鎖沙烏地港口，持續襲擊行經曼德海峽的沙國船隻，讓全球最大石油出口國沙烏地大受打擊。

● 從打游擊到軍工全面自主 拖鞋軍已非吳下阿蒙

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）葉門事務專家穆斯利米（Farea al-Muslimi）表示，外界常犯輕視青年運動的錯誤，認為對方不過是群穿夾腳拖的傢伙。

穆斯利米說：「所有人仍還低估青年運動的軍事實力。但這些穿夾腳拖的傢伙，突然就能讓你冬季的暖氣帳單增加2或3倍。這些人不只是拖鞋軍，他們更是一群軍武咖。10年前他們還得從非洲進口武器，如今不但武器能自造，還能反饋給過去的賣家。」

華府安全諮詢機構「巴夏報告」（Basha Report）負責人巴夏（Mohammed al-Basha）分析，青年運動並非白手起家。2014年9月攻佔首都沙那後，他們接收葉門正規軍的大量資產，包括彈道飛彈及反艦武器，還吸收大批資深軍官與飛彈技術人員。

在伊朗革命衛隊（IRGC）與黎巴嫩真主黨的指導下，青年運動逐步掌握反艦飛彈及無人快艇的核心技術。巴夏指出，青年運動目前已能用在地生產的玻璃纖維與從中國進口的民用零組件，自主量產他們代表性的薩瑪德（Samad）攻擊無人機。

目前青年運動的軍火庫可觀，包括號稱極音速、衍生自伊朗法塔（Fattah）系列的巴勒斯坦-2型（Palestine-2）彈道飛彈、阿塞夫（Asef）長程反艦飛彈、聖城（Quds）巡弋飛彈，以及曾擊落美、以偵察無人機的358型防空巡弋無人機。

美國人工智慧（AI）翹楚Anthropic公司月前一份報告甚至揭露，青年運動會用Claude AI模型研發與精進精密飛彈系統。

● 葉門政府軍腐敗「吃空餉」 外力援助也沒

過去兩年美、英、以3國對葉門境內「青年運動」的發射車、雷達與軍火庫發動密集且猛烈空襲，但始終未能讓青年運動傷筋動骨。即便美軍2025年春季狂炸上千個目標，青年運動仍有能力在同年5月初用飛彈精準攻擊特拉維夫的班古里昂（Ben Gurion）機場周邊，迫使美國兩天後與青年運動達成停火。

今夏隨沙烏地空襲沙那機場、而當時青年運動一支代表團正準備搭機前往德黑蘭參加伊朗最高領袖的葬禮，沙國與青年運動雙方自2022年維持的停火協議徹底破局。青年運動迅速以猛烈攻勢奪下摩卡港，一路拿下幾乎葉門整片紅海沿岸地區。

國際戰略研究所（IISS）副研究員、曾任聯合國葉門問題專家小組成員的派斯（Wolf-Christian Paes）認為，青年運動連戰皆捷，很大程度應歸咎於沙國所支持的葉門政府軍軟弱、腐敗。

派斯指出，政府軍指揮官經常浮報兵力，把戰場上根本沒有的人員列入薪資發放（即所謂吃空餉），軍人的薪資也經常遭高階軍官拖延發放或挪用；相較之下，青年運動擁有訓練更精良的指揮官、更強的戰鬥意志及更具凝聚力的政治目標。

● 和戰選項有限 沙烏地進退兩難

派斯說：「過去大約4週來我們看到的戰果，與其說青年運動擁有較佳的軍事裝備，不如說是對手實力太差所致。」

派斯分析，青年運動在葉門南部民意基礎薄弱，也未必想統一全境，然而他們對紅海的控制範圍日益擴大，加上有能力對全球最大石油出口國的沙烏地造成重大損害，讓青年運動具備威脅全球的能力。

紐約時報分析，透過與更強大敵人的反覆對抗，青年運動的作戰經驗愈發老練，也讓沙國眼前進退維谷。隨青年運動的訴求與胃口越來越大，沙國想與對方達成政治和解更加棘手，武力消滅對方的成功機率更微乎其微。

華府智庫中東研究所（MEI）的沙烏地問題專家高斯（F. Gregory Gause）說：「對沙烏地而言，唯一切實可行的解決方案是美國結束與伊朗戰爭，並由美方促使伊朗要求青年運動停止敵對行動，作為美伊全面協議的一環。然不幸的是，川普在這件事會否願意遷就沙烏地，仍是未知數。」