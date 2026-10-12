自然不分國界 聯合國生物多樣性官員籲拋開地緣政治

戰爭、經濟壓力與預算緊縮接踵而至，聯合國生物多樣性公約執行秘書向梅克深知現實殘酷，明白即將登場的第17次締約方大會（COP17）不可能處於某種「地緣政治真空」狀態。

法新社報導，這場保護自然世界、兩年一度的談判預定10月19日在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）登場，向梅克（Astrid Schomaker）談到會談面臨的重重阻礙時表示：「我不想表現得太天真。」

聯合國「生物多樣性公約」（Convention onBiological Diversity）執行秘書向梅克從加拿大蒙特婁（Montreal）接受法新社英語訪問時指出：「地緣政治顯然也進入了生物多樣性的辯論。」

儘管近200個國家承諾在2030年前遏止自然破壞的進度已經落後，仍必須在葉里凡峰會尋求前進方向。

這些國家4年前設定的多數全球目標如今皆未達標，包括遏止外來入侵種、保護30%陸地與海洋，以及大幅減少污染及保護瀕危物種等。

不過，向梅克對各國化解分歧仍保持謹慎樂觀態度。

她說：「多邊主義必須在局勢艱難時證明自身價值…儘管面臨重重困難，我們始終能向前邁進。」

全球大多數國家在2022年簽署這項具里程碑意義的國際自然協議。

值得注意的是，美國是個例外；美國並非聯合國生物多樣性公約的締約國，也沒有參與這項談判。

然而，這並不代表美國不會在葉里凡自然峰會，或是預定11月9日在土耳其登場的聯合國氣候變化大會（COP31）上發揮影響力。

美國期中選舉、中東與烏克蘭衝突，以及對高能源與原物料價格的擔憂，預計都會籠罩這兩場會議。

向梅克指出，全球各地存在衝突、經濟壓力、債務，以及許多讓各國政府分身乏術的棘手問題。

她說：「但另一方面，大家都認識到，大自然正是那種不分政治國界的議題之一。」