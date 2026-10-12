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聯合國全球貧窮指數2010年來首升 受影響人口增至12億人

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

聯合國開發計畫署（UNDP）今天表示，聯合國全球貧窮指數自2010年創設以來首度上升，受影響人口增至12億人。

法新社報導，聯合國開發計畫署與牛津貧窮與人類發展倡議（Oxford Poverty and Human DevelopmentInitiative, OPHI）在2026年年度報告中指出，與前一年相比，陷入「極端」貧窮的人口增加5150萬人。

聯合國開發計畫署署長德克魯（Alexander DeCroo）表示，貧窮人口增加應該成為「喚醒全世界的警鐘」。

他在新聞稿中表示：「這些數字背後，是正面臨多重困境相互交織的12億人：飢餓、輟學，以及缺乏乾淨飲用水或電力。這是不可接受的。」

陷入極端貧窮的人口中，超過半數是兒童。然而，聯合國開發計畫署表示，人口成長是貧窮人口數據上升的主要原因之一，且報告涵蓋的108個開發中國家中，僅有13個國家提供最新數據。

儘管貧困總人口數有所增加，但這份報告呈現的情況喜憂參半。過去15年來，約有33個國家將依據該指數所定義的貧困人口比例減半。

聯合國開發計畫署表示，這些國家包括6個撒哈拉以南非洲國家，減貧進展最快的國家則包含中國與越南等亞洲國家。

與前一年相同，報告發現，全球最貧困人口大多居住在撒哈拉以南非洲及南亞，特別是全球人口密度最高的印度次大陸地區。

新聞稿指出：「在埃及、尼泊爾與塔吉克，貧困率以及陷入多面向貧窮的人數均顯著下降。」

安哥拉和尚比亞的貧窮率也有所下降，但人口成長抵銷有餘，最終導致貧窮總人口數不降反升。

這份報告採用的貧窮指數涵蓋多項指標，包括缺乏適當住房、衛生設施、電力、烹飪燃料、食物及教育。

聯合國 指數 人口

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