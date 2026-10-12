沙國重金採購先進武器 青年運動攻擊暴露防空漏洞

沙烏地阿拉伯重金購買先進武器，但近期接連發生致命攻擊，尤其是利雅德（Riyadh）國際機場遇襲事件，暴露出沙國防禦能力不足，難以抵禦青年運動持續不斷的攻擊。

法新社報導，利雅德機場10日遭遇攻擊，造成12人死亡、300多人受傷，是沙國10多年來死傷最慘重的攻擊，迫使各國外交機構警告公民避開這座機場。

飛彈與無人機一再來襲，也損害這個蘊藏豐富石油的富裕國家以局勢穩定著稱的形象。

●沙烏地阿拉伯無力阻止攻擊？

青年運動連番發動攻擊，使沙烏地阿拉伯防空系統承受巨大壓力，也可能導致防空攔截彈庫存告急。相關報導指出，目前這類攔截彈在全球各地供應短缺。

沙國雖成功攔截針對全國各地的多起攻擊，但仍有部分襲擊突破防線，包括針對石油設施和利雅德機場的攻擊。

總部位於倫敦的風險分析公司MENA Analytica分析師克瑞格（Andreas Krieg）說：「即使結合愛國者（Patriot）飛彈、終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德系統）、戰鬥機和其他感測器組成多層次防禦系統，也無法在沙烏地阿拉伯這樣幅員廣大的國家上空，建立滴水不漏的防護罩。」沙國國土面積約220萬平方公里。

他補充說，沙國必須持續保護利雅德、各地機場、石油設施、軍事基地、聖城及大量關鍵基礎設施。

沙烏地阿拉伯的國防工業能力有限，因此豪擲重金進口先進武器裝備，向美國、英國及法國等西方軍火製造商大舉採購武器，成為沙國國防政策重要特色，也是沙國爭取盟友支持的外交策略之一。

●青年運動為何升高攻擊強度？

克瑞格表示，沙烏地阿拉伯雖成功攔截許多來襲攻擊，但「青年運動不需每次都突破防禦系統」，就能達成目的。

他指出，青年運動只要偶爾成功命中目標即可，而利雅德機場屢遭攻擊，顯示該組織「仍有能力在戰略距離發動後續攻擊」。

青年運動近期加強攻擊之際，葉門長期內戰也在近幾個月再度升溫。這場內戰中，由沙國領導的聯軍支持獲國際承認的葉門政府軍，對抗青年運動。

加拿大渥太華大學（Ottawa University）安全問題分析師朱諾（Thomas Juneau）表示，青年運動希望「改寫遊戲規則」。

他指出，沙國戰機正在攻擊由青年運動控制的首都沙那機場，因此這個獲伊朗支持的組織打算「以牙還牙」。

多年來，青年運動的飛彈與無人機一直對石油資源豐富的波斯灣鄰國構成威脅，近期甚至波及至以色列。

朱諾表示，青年運動鎖定沙烏地阿拉伯關鍵基礎設施發動攻擊，傳達出的訊息是「和平代價正不斷攀升」，也就是各方對終結葉門戰爭的期待。

他補充說：「對沙國而言，這是一場徹頭徹尾的災難，因為沙烏地阿拉伯多年來一直試圖擺脫葉門戰爭。」

●沙國民眾怎麼看？

克瑞格表示，利雅德機場「至關重要」，因為它是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）主導的「2030願景」計畫核心之一。這項計畫旨在將利雅德打造成吸引觀光客、跨國企業和國際盛會進駐的重要樞紐。

他說：「青年運動很清楚這一點。」

克瑞格警告，干擾利雅德機場運作或許不會削弱沙國軍事實力，但一再發動攻擊所造成的經濟與心理代價，遠超過實際物質損失。

利雅德機場10日遭遇攻擊，是沙烏地阿拉伯自2015年發生自殺炸彈攻擊以來，境內死傷最慘重的攻擊事件。

過去，沙國當局有時會透過簡訊，通知民眾即將發生攻擊事件。然而，這類警告近期已停止發布，使許多民眾感到不安，多個外交機構也對沙國當局未定期通報安全情勢表達憂慮。