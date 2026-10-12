北京首度制裁台灣友邦官員！巴拉圭、貝里斯2部長挺台事蹟一次看

台灣10日剛慶祝完國慶，中國大陸外交部12日就以巴拉圭和貝里斯與台灣維持邦交為由，宣布制裁兩國部長，分別為巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca），這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

中國外交部指控兩國「個別反華政客」頑固支持與台灣維持邦交，損害中方核心利益，並依《反外國制裁法》，對兩人採取3項措施：凍結兩人在中國境內的財產、禁止中國境內組織與個人與其交易合作、不予簽發簽證且不准入境（含港澳）。法新社指出，這些措施主要具象徵意義，因為台灣邦交國的部長級官員通常不會前往中國。

畢亞德：科技業出身，主導台巴AI合作

法新社報導，畢亞德10日才在社群平台X發文祝賀台灣國慶，表示：「巴拉圭重申與台灣的友好合作關係，這段關係建立在雙方共同的價值觀與原則之上，包括人民自決權、人權及民主。」

巴拉圭《國家報》（La Nación）報導，畢亞德有20年以上民間科技業經驗，是科技公司E-Services的創辦合夥人，曾任巴拉圭金融科技商會副會長。2023年8月隨總統貝尼亞（Santiago Peña）就職後出任資通訊科技部部長。

2024年3月，畢亞德應台灣政府邀請訪台，拜會時任外交部長吳釗燮，並參訪新竹科學園區與台灣半導體研究中心等機構，考察半導體產業。據巴拉圭資通訊科技部網站轉述西班牙埃菲社（EFE）專訪，他當時談到兩國關係時說：「首先是支持台灣，其次才是看這對我們有什麼好處。」

2024年5月，巴拉圭主流媒體ABC Color報導，畢亞德名列貝尼亞出席賴總統就職典禮的部長名單。

今年5月貝尼亞也曾訪台，雙方簽署AI算力中心合作備忘錄，目標是讓巴拉圭成為區域科技發展中心。畢亞德事後對《國家報》表示，這是「身為巴拉圭人的驕傲」，並說自己參與了這項約兩年前啟動的合作。

6月，他在巴拉圭會見到訪的台灣外交部政務次長陳明祺，討論AI算力中心進度。

馮賽卡：兩度訪台，多次公開挺台

馮賽卡是貝里斯執政黨「人民聯合黨」（PUP）政治人物，2011年至2016年間曾任國會反對黨領袖。2020年11月總理布里仙紐（John Briceño）上台後，他出任教育、文化、科學和技術部長；2024年1月起兼任外交與外貿部長。

馮賽卡曾兩度隨布里仙紐訪台。2022年3月以教育、文化暨科技部長身分名列訪團；2024年5月則赴台參加賴清德總統就職典禮，並於21日隨團晉見賴總統。

7 News報導，2024年10月台灣外交部長林佳龍訪貝時，馮賽卡在聯合記者會上稱台灣一直是貝里斯「非常寶貴且始終如一的發展夥伴」，並說貝里斯是台灣自決權的「堅定盟友與支持者」。

今年9月底林佳龍再度訪貝，兩人簽署外交人員訓練與交流合作協定及聯合公報。Breaking Belize News報導，馮賽卡在會談中重申支持台灣的國際參與，並對雙邊貿易有望擴大表示樂觀。

巴拉圭與貝里斯是台灣僅剩12個邦交國中的兩個。最近一個與台灣斷交的國家是太平洋島國諾魯，該國2024年轉與北京建交；在此之前，宏都拉斯2023年結束與台灣長達數十年的外交關係。