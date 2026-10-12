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遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北京天安門廣場可見中國大陸前領導人毛澤東肖像，攝於9月30日。歐新社
北京天安門廣場可見中國大陸前領導人毛澤東肖像，攝於9月30日。歐新社

曾遭中國大陸驅逐出境的紐約時報資深記者希金斯，時隔30多年重返中國，驚嘆於高速鐵路、繁華城市及經濟發展的巨大成就，卻也見證一個更加疑神疑鬼、監控無孔不入的中國。從民眾避談政治、國安人員阻止私人會面，到天安門廣場竟連一支疑似裝有紅色墨水的筆都不放過，種種經歷讓他深刻感受到社會疑神疑鬼的氛圍。他感嘆，這個國家從未如此富裕，卻彷彿每棵樹木背後都藏著敵人，草木皆兵。

希金斯（Andrew Higgins）曾於1980至1981年在中國研習古典漢語，1987至1991年擔任駐中國記者，經歷天安門事件，後來因取得中共絕密的內部文件，揭露當局鎮壓內蒙古的蒙古族文化自覺行動，於1991年遭驅逐。他去年9月重返中國，展開為期6個月的採訪工作。

希金斯11日在紐時發表重返中國的觀察文章，他回憶，去年在山西省參加中國日報安排的參訪行程時，主辦單位要求參訪人在長布條後方排隊站好，對鏡頭齊喊「了不起的中國，了不起的山西」，他當下拒絕配合，事後認為這不過是無傷大雅的宣傳手法，何況當地古寺與新建公路確實令人讚嘆。

然而，當晚他收到北京一名律師老友的微信訊息，心情頓時沉重。兩人30多年未見，原本約好隔天碰面，沒想到中國國安人員竟事先得知會面計畫，直接找上老友住處，命令他取消約定。這名友人並以「草木皆兵」警告希金斯當局如今疑神疑鬼的程度。中國安全機關不僅規模擴張，還能藉由微信、遍布各地的監視器及人工智慧（AI）技術，監控幾乎所有人的一舉一動。

希金斯以自己在上海的住處為例，從公寓步行到最近的地鐵站，短短137公尺有超過30支監視攝影機對準行人。地鐵站內不僅所有乘客必須接受安檢，警衛身後還擺放警棍、頭盔等鎮暴裝備。

希金斯指出，自2012年習近平掌權以來，中國大幅收緊境內外資訊流通，強化網路防火長城，並加強抓捕間諜的行動。習近平肖像遍布電視、看板與報紙頭版，但他在中國採訪數百人，沒有任何人直接說出習近平的名字，即使私下交談也不例外，有些外國人甚至只敢指著天花板暗示習。

希金斯回憶，1980年代擔任記者時，經常遭攜帶隱藏式攝影機的男子跟蹤。這次到山西大寨採訪，仍有大批神情冷漠的男子步行或開車尾隨；在海南島，也有人假裝講電話，卻始終將手機鏡頭對準他。不同的是，如今監視者已配備智慧手機、智慧眼鏡，AI系統還能偵測被當局視為潛在麻煩人物的通訊活動，向安全機關發出警示。

希金斯坦言，中國40年來的經濟轉型確實非凡，但與繁榮並存的，卻是脆弱的不安全感。

希金斯特別提到，今年1月參觀北京天安門廣場的經歷。他上次造訪是1989年6月3日至4日軍隊血腥鎮壓學生的夜晚。1991年離開中國時，廣場已恢復民眾放風箏、帶孩子遊玩的景象，如今卻成了必須事先預約、層層安檢才能進入的場所。

希金斯和妻子透過微信申請許可，排隊兩小時、經過三道安檢關卡，最後竟因妻子攜帶一支筆遭到攔阻。警衛堅稱筆內裝有禁止攜帶的紅色墨水，直到主管親自試寫，確認墨水其實是棕色，才准許通行。

希金斯指出，1989年天安門學運期間，曾有人朝廣場上的毛澤東肖像潑灑紅漆，這或許解釋當局對紅墨水的忌憚。如今再次離開中國，他仍不禁反問：「一個以自身實力為傲、擁有核武的世界強權，怎麼會害怕紅墨水？」

天安門 北京 紐時

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