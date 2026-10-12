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日本將修訂安保3文件 日媒：擬提核動力潛艦

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日媒今天披露，日本政府將研擬在修訂版的安全保障相關3文件，記載調查與研究核動力潛艦的內容，但目前討論很大程度上由政治層面主導，且尚未確定導入核動力潛艦的目的。

時事通信社今天報導，日本政府近期有意加強與執政黨協調，為修訂安保相關3文件準備，但預料相關討論仍將歷經波折。

「讀賣新聞」本月也引述消息人士披露，日本政府擬把評估導入核動力潛艦到自衛隊一事納入安保相關3文件。而這要經過專家會議與執政黨協商，審慎判斷具體表述。若在安保相關3文件記載「評估保有核動力潛艦」，就能營造著手調查研究的環境，預想會在這個基礎之上，耗時數年決定是否保有核動力潛艦。

防衛大臣小泉進次郎本月9日在記者會提到保有核動力潛艦一事時表示，「國民應該也能理解有必要討論相關事宜。」

與傳統動力潛艦相比，核動力潛艦的特點是能長時間在水面下航行，且航速較快。小泉主張，核動力潛艦「較能確保船員安全的同時，執行各項任務」。

然而，報導指出，日本政府內部對於導入核動力潛艦後的具體用途，仍存在不同看法。

潛艦的用途一般分為「巡邏」與「打擊」兩種。近年來，共軍加速向西太平洋等遠洋海域擴張，自衛隊幹部強調核動力潛艦在巡邏方面的優勢，主張「只能在近海活動的傳統動力潛艦，要在關島周邊執行搜索任務相當困難。」

一名日本防衛省幹部則從打擊能力的角度說明核動力潛艦的性能。他表示，若搭載用於「反擊能力」（攻擊敵方基地能力）的長程飛彈，就能「平時潛在海底，突發狀況時浮出水面，打擊敵方指揮部」。

然而，一名政府相關人士坦言，「目前完全沒有形成共識。」目前相關討論仍是眾說紛紜。報導指出，在連導入目的都尚未確定的情況下，日本政府之所以傾向於在文件中明確記載調查與研究，主要是受到政治層面的意向影響。

相關人士透露，考量澳洲與韓國已決定導入核動力潛艦，小泉自上任之初便積極推動此事。自民黨的聯合執政夥伴日本維新會也於6月建議「應儘速導入」。自民黨內部也有資深人士表示「若只是調查與研究，並無不可」，對將相關內容寫入文件持開放態度。

然而，打造核動力潛艦據稱以1兆日圓為單位起跳，成為一大障礙。此外，核動力潛艦也需要具備核反應爐相關專業知識。報導分析，如何與主張和平利用核能的「原子能基本法」（「原子力基本法」）保持一致，也是有待解決的課題。

自民黨內部也有資深人士反對，主張「各方面都有問題，即使調查與研究也毫無意義」。因此，如何在安保相關3文件中表述相關內容，政府與執政黨之間的協調仍可能陷入僵局。

日媒 日本 潛艦

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