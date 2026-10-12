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沙國遇襲釀死傷 戰火擴大恐捲入美國

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
葉門青年運動戰士在首都沙那一場招募更多戰士的動員活動中高舉武器。隨著青年運動和沙烏地阿拉伯主導的聯軍交戰加劇，葉門獲國際承認政府的領導人阿里米（Rashad al-Alimi）4日發表談話，宣布展開軍事行動，收復青年運動仍控制的領土。歐新社
葉門青年運動戰士在首都沙那一場招募更多戰士的動員活動中高舉武器。隨著青年運動和沙烏地阿拉伯主導的聯軍交戰加劇，葉門獲國際承認政府的領導人阿里米（Rashad al-Alimi）4日發表談話，宣布展開軍事行動，收復青年運動仍控制的領土。歐新社

葉門叛軍「青年運動」（Houthi，或譯胡塞）接連攻擊利雅德主要機場，使沙烏地阿拉伯陷入兩難：加強反擊恐深陷戰爭，無法阻止攻擊又將危及招商和經濟轉型。一名美國人遇害，也使川普承受介入壓力。

兩天攻擊共造成13人死亡、320人受傷。青年運動宣稱，這是回應沙國攻擊葉門，包括首都沙那機場。此前，青年運動奪取紅海南端曼德海峽附近領土，葉門政府軍隨即在沙國戰機支援下反攻。

彭博分析，青年運動雖屬伊朗「抵抗軸心」，卻已發展為能自主作戰的武裝力量，擁有複雜的武器供應鏈，可自行決定行動及升高衝突，並不時與伊朗協調。

國際危機組織葉門資深分析師納吉（Ahmed Nagi）認為，青年運動試圖藉攻擊迫使沙國停止空襲，但利雅德會認為這些攻擊使衝突大幅加劇，可能因此加強軍事反擊。他指出，青年運動已損失大量戰士，無人機工廠、軍火庫和通訊設施也遭打擊。

問題在於，沙國斥資數十億美元建軍，擁有F-15戰機和愛國者防空系統，仍難阻止廉價無人機和飛彈攻擊民用設施。機場關閉、數百航班停飛和學校改採線上教學，凸顯先進軍備未必能確保日常運作不受干擾。

新美國安全中心研究員佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）指出，青年運動歷經沙國和美國多年轟炸仍能作戰。若美軍都無法阻止攻擊，沙國也很難辦到，除非投入地面部隊，或大幅提升所支援葉門部隊的能力；壓制飛彈發射器須持續空中巡邏，執行困難。

沙國盟友也面臨抉擇。川普希望避免在11月期中選舉前與伊朗加劇衝突，美國目前僅提供情報支援。他被問到是否攻擊青年運動時僅表示「可能」，仍待評估。與沙國簽訂防衛協定的土耳其和巴基斯坦願提供兵力或武器，但土耳其已排除參與攻擊行動。

戰事也衝擊沙國招商。英國石油（BP）和殼牌高層取消出席利雅德世界石油大會，金融區改採遠距工作，多國發布旅遊警示。沙國推動「2030願景」多年，財政壓力漸增，本月上修預算赤字預測，並預估今年經濟萎縮3.6%，使外資和籌資更為重要。

Access KSA執行長薩迪（Said El-Saadi）認為，投資人未必撤離，可能先觀望。但沙國若認為唯有擴大攻勢才能恢復安定，仍可能升高戰事；如何阻止攻擊，又避免捲入更深的戰爭，成為當局的難題。

美國 葉門 伊朗

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