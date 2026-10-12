沙國遇襲釀死傷 戰火擴大恐捲入美國

葉門叛軍「青年運動」（Houthi，或譯胡塞）接連攻擊利雅德主要機場，使沙烏地阿拉伯陷入兩難：加強反擊恐深陷戰爭，無法阻止攻擊又將危及招商和經濟轉型。一名美國人遇害，也使川普承受介入壓力。

兩天攻擊共造成13人死亡、320人受傷。青年運動宣稱，這是回應沙國攻擊葉門，包括首都沙那機場。此前，青年運動奪取紅海南端曼德海峽附近領土，葉門政府軍隨即在沙國戰機支援下反攻。

彭博分析，青年運動雖屬伊朗「抵抗軸心」，卻已發展為能自主作戰的武裝力量，擁有複雜的武器供應鏈，可自行決定行動及升高衝突，並不時與伊朗協調。

國際危機組織葉門資深分析師納吉（Ahmed Nagi）認為，青年運動試圖藉攻擊迫使沙國停止空襲，但利雅德會認為這些攻擊使衝突大幅加劇，可能因此加強軍事反擊。他指出，青年運動已損失大量戰士，無人機工廠、軍火庫和通訊設施也遭打擊。

問題在於，沙國斥資數十億美元建軍，擁有F-15戰機和愛國者防空系統，仍難阻止廉價無人機和飛彈攻擊民用設施。機場關閉、數百航班停飛和學校改採線上教學，凸顯先進軍備未必能確保日常運作不受干擾。

新美國安全中心研究員佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）指出，青年運動歷經沙國和美國多年轟炸仍能作戰。若美軍都無法阻止攻擊，沙國也很難辦到，除非投入地面部隊，或大幅提升所支援葉門部隊的能力；壓制飛彈發射器須持續空中巡邏，執行困難。

沙國盟友也面臨抉擇。川普希望避免在11月期中選舉前與伊朗加劇衝突，美國目前僅提供情報支援。他被問到是否攻擊青年運動時僅表示「可能」，仍待評估。與沙國簽訂防衛協定的土耳其和巴基斯坦願提供兵力或武器，但土耳其已排除參與攻擊行動。

戰事也衝擊沙國招商。英國石油（BP）和殼牌高層取消出席利雅德世界石油大會，金融區改採遠距工作，多國發布旅遊警示。沙國推動「2030願景」多年，財政壓力漸增，本月上修預算赤字預測，並預估今年經濟萎縮3.6%，使外資和籌資更為重要。

Access KSA執行長薩迪（Said El-Saadi）認為，投資人未必撤離，可能先觀望。但沙國若認為唯有擴大攻勢才能恢復安定，仍可能升高戰事；如何阻止攻擊，又避免捲入更深的戰爭，成為當局的難題。