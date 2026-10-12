布魯塞爾數萬人走上街頭 籲加強氣候行動

數以萬計民眾今天走上比利時首都布魯塞爾（Brussels）街頭，前往歐洲聯盟（European Union）總部，要求在聯合國一場重要峰會召開前加強因應氣候變遷。

法新社報導，近月來歐洲各地出現破紀錄熱浪，引發外界對人為氣候變遷正如何影響這片大陸的憂慮。

來自世界各地的代表下月將齊聚土耳其度假勝地安塔利亞（Antalya），參加一年一度的第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP 31）。

然而，外界並不看好這場會議能否取得重大突破。美國總統川普領導下的美國已退出相關進程，歐洲推動氣候行動的動能也逐漸減弱。

經濟學家德卡拉泰（Etienne de Callatay）參與遊行時告訴法新社：「民眾普遍感到擔憂，不只是今天走上街頭的抗議者如此。」

他說：「今年夏天我們經歷的極端高溫，所有人都有切身感受。政治人物不應因為擔心選舉受到影響，就不敢在環境議題上採取措施。」

警方估計，共有4萬5000人參加布魯塞爾近期一系列氣候遊行中的最新一場。

去年在巴西舉行的氣候峰會未能達成更具企圖心的協議，令歐盟大失所望，如今歐盟對下月登場的COP31已不抱太高期待。

現在情勢看來更加不樂觀。能源價格飆升，使主要石油與天然氣生產國處於有利地位，也降低了這些國家討論逐步淘汰化石燃料的意願。

歐盟堅稱自己仍是全球氣候行動的領導者，也是相關領域最主要的國際捐助方。然而，歐盟在準備參加氣候峰會之際，近期才剛放寬部分環境法規。

面對中國與美國帶來的競爭，歐盟正日益傾向推動更有利於企業的政策。

上月歐盟執委會（European Commission）提議將一項針對甲烷的法規實施時間延後1年，從2027年推遲至2028年。甲烷是一種污染性極強的溫室氣體。