巴拿馬強震後逾200次餘震 全國進入緊急狀態

巴拿馬9日發生規模7.7地震，近900戶民宅受損，至少27人受傷，並已出現超過200次餘震。當局宣布全國進入緊急狀態，並將撥出1億美元救災。

路透社報導，巴拿馬這場地震摧毀中部各省數百戶民宅與基礎設施，緊急應變單位表示目前沒有死亡通報，但至少27人受傷。隨著偏遠社區的統計結果持續更新，災損數字可能增加。

經濟部表示宣布緊急狀態後，政府可撥出最多1億美元的救災經費而不會逾越財政目標，也就是2026年赤字不得超過國內生產毛額（GDP）3.5%。

巴拿馬大學（University of Panama）地球科學研究中心主任魯克（Nestor Luke）表示：「已記錄逾200次餘震，餘震仍在持續，但規模正減小，間隔也愈來愈長。」.

美國大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）說，美國已承諾提供500萬美元援助，並派出20人團隊協助救援行動與基礎設施評估。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）視察受災地區並發放救援物資，同時呼籲緊急修復道路與橋梁以利救援，維拉瓜斯（Veraguas）省與山多斯（LosSantos）省至少有14座橋梁受損。

巴拿馬明天將停課一天，巴拿馬運河管理當局則表示航運作業未受影響。