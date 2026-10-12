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利雅德機場再遭襲釀1死11傷　英美發布安全警示

中央社／ 利雅德11日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯當局表示，利雅德哈立德國王國際機場今天再度遭到襲擊，造成1人喪生、11人受傷。這座機場昨天也遭到攻擊，釀13死逾300傷，是沙國10多年來死傷最慘重的攻擊事件。葉門叛軍青年運動已承認昨天的攻擊是他們所為。

綜合路透社和法新社報導，以沙烏地阿拉伯為首的聯軍表示，不明飛彈今天擊中利雅德哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）第4航廈，引發火警。沙烏地民航總局（GACA）在社群平台X發文表示：「這次攻擊導致一名巴基斯坦籍居民罹難，另有11人受傷。」

聯軍補充指出，沙國防空部隊也在機場附近攔截了一枚巡弋飛彈，隨後又在東部省（Eastern Province）攔截並擊落一架無人機。

「青年運動」（Houthis）軍事發言人薩里（YahyaSaree）今天發表電視談話，承認對昨天的攻擊負責，並宣稱這支與伊朗結盟的團體還襲擊了沙國東部省達曼（Dammam）機場，以及沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）兩處設施。

沙烏地民航總局證實，達曼的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport）遭到襲擊，目前正對機場設施進行損害評估與安全檢查。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，沙國第3大機場的達曼機場，今天抵達及起飛航班出現大規模延誤或取消。Flightradar24並在X平台發布消息指出，當局已將機場關閉時間再延長24小時，至格林威治標準時間12日21時止。

「青年運動」今天稍早再度警告各方勿使用沙國機場，並稱「任何攔截失敗，沙烏地阿拉伯都應負起責任」。

英國駐沙國大使館隨後在社群平台X發文，建議英國公民除必要行程外，避免前往吉達（Jeddah）、達曼，以及沙國境內除麥地那（Medina）以外的所有機場。

美國聯邦航空總署（FAA）也通知美國各大航空公司，飛往沙國或飛越沙國領空時應提高警覺。

昨天的攻擊是利雅德機場一週內遭遇的第3起攻擊，死亡人數從原先公布的12人增至13人。這座機場先前另外兩起攻擊共造成4人死亡，其中一起還導致一架停在停機坪的沙國民航客機嚴重受損。

機場 沙烏地阿拉伯 葉門

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