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6天前才就台灣警告美國！北韓今突朝東海射彈道飛彈 下周美日聯合軍演

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓領導人金正恩10月3日視察飛彈發射演習，期間一枚中程飛彈從北韓東部地區朝東海方向發射。路透
北韓領導人金正恩10月3日視察飛彈發射演習，期間一枚中程飛彈從北韓東部地區朝東海方向發射。路透

韓聯社引述南韓軍方報導，北韓今天（12日）朝東海發射一枚不明飛行物。此舉正值美日下周將舉行「利劍」演習，而北韓上周才罕見就台海議題警告美國。

南韓聯合參謀本部表示，已偵測到這次發射活動，但未透露更多細節。

日本防衛省12日也表示，北韓發射一枚疑似彈道飛彈物體，防衛省正在持續蒐集資訊以確認影響。

北韓先前才於10月3日從元山地區朝東海方向發射一枚彈道飛彈。

日本自衛隊與美軍預定19日至29日舉行兩年一度的「利劍」演習，模擬日本遭受武力攻擊等情況。雙方將動員數萬名兵力，在日本各地及周邊海域、空域展開實兵操演。

先前，美韓原定8月17日至27日進行「乙支自由護盾」聯合軍事演習，北韓也在約5天前、8月12日朝東海方向發射一枚彈道飛彈。隨後，美國總統川普在8月17日無預警下令縮減軍演規模，最終演習在8月21日提前結束。

另一方面，北韓7日罕見就台海議題警告美國，批評美國持續軍售台灣及提供軍事支持，升高台海緊張局勢，並要美國審慎思考，是否真要為了台灣與中國大陸正面對抗，以及能否承受相關後果。

北韓 彈道飛彈 東海

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