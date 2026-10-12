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英相柏能首度證實俄曾干預脫歐公投 警告法德選民留意

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
英國首相柏南。美聯社
英國首相柏南。美聯社

英國首相柏能（Andy Burnham）表示，俄羅斯曾干預2016年的英國脫歐公投。他同時警告法國與德國選民，莫斯科扶植的勢力正設法影響法德兩國政治。

路透社報導，7月接掌英國政府的柏南，上個月表示英國未來可考慮重返歐盟。他是第一位公開表示有證據顯示俄羅斯曾干預2016年脫歐公投的英國首相。

柏南今天在播客節目「其餘皆是政治」（The Rest IsPolitics）發布的訪談中說：「我上任時曾問過：俄羅斯有沒有干預2016年公投，我得到的明確答案是有。」

柏南沒有具體說明俄羅斯如何干預公投，也未透露這項說法依據。

俄羅斯駐倫敦大使館並未立即回應置評請求。

俄羅斯先前否認干預脫歐公投，指責英國反俄反到歇斯底里。

柏南說法與前首相強生（Boris Johnson）不同。強生曾主張脫歐。他在2020年表示，並無證據顯示俄羅斯干預脫歐公投。

英國民眾在2016年的公投中，以52%比48%的票數決定脫離歐盟。

柏南說，歐洲民主國家的選民，需要清楚了解有人企圖擾亂他們的政治。

「我的意思是，現在清楚記錄這些事很重要，這能幫助德國和法國選民，了解其中有些政治操作是由我們的敵人，也就是俄羅斯所煽動。」

根據英國國會「情報與安全委員會」2020年的報告，英國政府未能確認俄羅斯是否干預2016年的脫歐公投。

報告還發現，俄羅斯曾試圖影響蘇格蘭2014年的獨立公投，當時選民否決獨立。

柏南上個月表示，他可能在下次大選主張讓英國重返歐盟，英國與歐洲大陸關係的爭議如今重回檯面。

脫歐 公投 俄羅斯

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