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川普提俄烏能源停火 英國、加拿大表態支持

中央社／ 倫敦／蒙特婁11日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天呼籲俄羅斯與烏克蘭實施能源停火，英國首相柏南和加拿大總理卡尼雙雙表示支持。

法新社報導，川普稍早宣布，俄羅斯與烏克蘭已同意停止攻擊對方的能源基礎設施，這一說法令烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感到意外。俄羅斯至今尚未證實這項協議。

柏南（Andy Burnham）在社群平台X發文說，俄羅斯週末加強對烏克蘭能源基礎設施的打擊力道，「這是對烏克蘭平民的攻擊，使他們陷入寒冷與黑暗之中」。

他補充說：「英國強烈支持川普總統今天提出、要求立即開始並持續實施能源停火的呼籲。」

柏南表示，他昨天已就此事與澤倫斯基進行討論，「只要俄羅斯停止攻擊，烏克蘭已準備實現停火」。

他說，這是讓能源與燃料重返全球市場的最佳途徑。

在川普發表上述聲明前兩天，他才宣布要暫時放寬對俄羅斯柴油的制裁措施，引發烏克蘭和其歐洲盟友強烈不滿。這些國家認為，相關措施只會讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）更加有恃無恐。

卡尼（Mark Carney）今天與川普通話時，也表達對俄烏實施「能源停火」的堅定支持。

卡尼重申澤倫斯基敦促俄羅斯遵守協議的立場，還說「所有針對能源基礎設施和平民的攻擊都必須立即停止」。

他也在聲明中指出：「加拿大將持續最大限度地向美國出口石油和柴油，每日供應量將遠超過100萬桶。」

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