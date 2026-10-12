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涉嫌策劃刺殺波蘭總理及國防部長 男子遭到逮捕

中央社／ 華沙11日綜合外電報導

波蘭內政部今天稍早發布疑似威脅的消息後，總理圖斯克表示，一名涉嫌策劃對他本人及國防部長進行暗殺襲擊的男子已經遭到逮捕。

法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）在社群平台X上發文稱，「威脅發動攻擊的男子已經遭到逮捕」，並且讚揚警方「迅速而果斷的行動」。

內政部長基爾文斯基（Marcin Kierwinski）也在X上證實這項逮捕行動。

內政部稍早表示，圖斯克與國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）可能成為暗殺企圖的目標。

內政部發言人加萊茨卡（Karolina Galecka）在記者會中說：「有關總理圖斯克以及副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什可能遭遇刺殺企圖的報告已經透過國家保護局（State Protection Service）轉交給警方。」

警方、國家保護局和國內安全局成員出席今天一項會議後，協調特勤部門部長辦公室發言人多布林斯基（Jacek Dobrzynski）指出，「我們正極其嚴肅看待這件事」、「這些威脅極有可能會真正付諸實行」。

波蘭作為北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員國，近期因連續發生多起持刀攻擊事件而高度戒備。

波蘭 國防部長 總理

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