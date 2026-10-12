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川普稱俄烏同意停止攻擊能源設施 澤倫斯基大感意外

中央社／ 基輔11日綜合外電報導

對於美國總統川普宣布俄烏已達成「能源停火」，烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴美國數位新聞媒體Axios，他對這項消息感到意外。

根據Axios記者芮維（Barak Ravid），澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出：「宣布停火的消息對我來說很意外。但若俄羅斯同意能源停火，烏克蘭也會同意。」

澤倫斯基表示：「如果川普已與普丁（VladimirPutin, 俄羅斯總統）協商過這件事--請告訴我們停火開始的時間--我們已準備好，而且會接受。」

川普今天稍早時在一份簡短聲明中指出，俄羅斯與烏克蘭已同意停止攻擊對方的能源基礎設施，但川普未進一步說明細節。

他在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭即刻起實施能源停火。雙方都已同意。切勿破壞停火！」

俄烏 澤倫斯基 川普

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