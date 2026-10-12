美俄柴油協議 共和黨人也不挺

美國十一月三日將舉行期中選舉，美伊戰爭導致全球能源價格飆漲，不利美國總統川普領導的共和黨選情。川普為壓低柴油價格向俄羅斯總統普亭求助，宣布放寬俄國柴油出口制裁。此舉將讓俄國獲得更多戰爭資金，不僅引發民主黨痛批川普「與魔鬼交易」，共和黨人也公開反對，甚至著手推動立法阻止川普解除制裁。

川普九日宣布與普亭達成協議，美國財政部同日宣布核發臨時許可，允許俄羅斯柴油在全球市場銷售、交付及進口，效期至明年四月七日，形同部分鬆綁美國在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的能源制裁。

美國參議院民主黨領袖舒默在社群平台Ｘ痛批川普「與魔鬼交易」。舒默譴責，這筆骯髒交易只會讓普亭得利，而普亭不只入侵烏克蘭，還協助伊朗鎖定中東美軍，企圖殺害美國官兵。

反對聲浪不僅來自民主黨。路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪九日表示，雖然支持川普設法降低能源價格，但無法認同向俄國買柴油，結束伊朗戰爭才能讓柴油價格回落。

正角逐密西根州參議員席次的共和黨前眾議員羅傑斯也表態反對美俄柴油協議，主張美國應暫時禁止柴油出口，在農民忙於收割的季節減輕能源成本負擔，而不是從俄羅斯進口柴油。

賓州共和黨眾議員費茲派翠克十日更提出跨黨派法案，試圖阻止川普解除對俄羅斯的制裁。內布拉斯加州共和黨眾議員貝肯已加入共同提案，他直言川普此舉是「嚴重錯誤」，美俄柴油協議不僅無法有效壓低價格，反而讓美國的敵對國家取得勝利，更無助於共和黨選情，「看起來像是病急亂投醫」。

柴油價格已成為共和黨期中選舉一大隱憂。根據美國汽車協會（ＡＡＡ）數據，美國柴油價格已飆升至每加侖六點二八美元（約每公升台幣五十三元），遠高於一年前的三點六七美元。尤其內布拉斯加州、愛荷華州與堪薩斯州等農業大州，經濟高度依賴柴油，柴油飆漲讓共和黨候選人承受沉重壓力。