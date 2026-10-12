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川普批烏克蘭該換總統 澤倫斯基反嗆

聯合報／ 編譯盧思綸俞仲慈周辰陽／綜合報導
美國總統川普10日在田納西州克拉克斯維爾市出席期中選舉造勢活動。路透
美國總統川普10日在田納西州克拉克斯維爾市出席期中選舉造勢活動。路透

美國總統川普十日抨擊烏克蘭攻擊俄羅斯石油設施給世界惹麻煩，還說烏克蘭總統應該換人。烏克蘭總統澤倫斯基十一日回應，誰當烏克蘭總統「要看烏克蘭人」，只要俄羅斯總統普亭同意停火六十天，烏克蘭就會舉行選舉。

川普十日在白宮表示：「我們曾告訴烏克蘭，你們想對俄羅斯做什麼都可以，但不要攻擊煉油廠，因為這會造成全球問題。」

川普將美國柴油價格創新高歸咎烏克蘭，批評澤倫斯基「想給全世界製造麻煩，他想透過柴油問題給我們的農民和牧場主人製造麻煩」。

川普宣稱，如果二○二二年是他擔任美國總統，俄烏戰爭根本不會爆發，「這場戰爭是因為無能才爆發」。提及澤倫斯基時，川普毫不客氣直言：「你已經喪失三成國土，雙方有超過一百萬人、超過二百萬人喪生，這場戰爭根本不該爆發，我認為烏克蘭現在該換個新總統。澤倫斯基原本有很多次、非常多次機會可以結束這場戰爭，但他選擇不這麼做」。

對於川普說法，澤倫斯基對美國廣播公司說，普亭也希望烏克蘭總統換人，「請轉告普亭，全面停火六十天，我們就會舉行選舉」。

澤倫斯基還說，誰當烏克蘭領導人「要看烏克蘭人」。澤倫斯基還表示，全世界都知道能源價格上漲與中東戰爭有關，將責任歸咎烏克蘭並不合理，如果俄國停止攻擊烏克蘭能源基礎設施，烏克蘭願意停止攻擊俄國煉油廠。

澤倫斯基此話一出，川普十一日隨即在社群平台發文表示，「立即生效，俄烏戰爭有一項能源停火，雙方都已經同意。可別違反！」不過，川普並未說明所謂「能源停火」的細節。

川普九日才宣布與俄國總統普亭達成協議，俄國已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，華府也暫時解除對俄羅斯燃料制裁，期限至明年四月。這項制裁原本目的是切斷俄國軍費來源，美俄協議勢必對烏克蘭不利。

外界憂心，華府斡旋重點已從尋求俄烏持久和平，轉向與俄羅斯達成商業交易。大西洋月刊十日報導，目前美國已停止援助烏克蘭，但仍持續提供關鍵情報。基輔郵報十日報導，川普特使威科夫及庫許納已威脅烏方，若繼續攻擊俄羅斯能源設施，美國將停止分享情報。

大西洋月刊指出，川普重返白宮以來，普亭就透過價值數十億美元能源交易試圖拉攏川普身邊人士，換取川普迫使烏克蘭屈服。該刊形容，美俄柴油協議是川普迄今對烏克蘭「最無情背叛」。

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