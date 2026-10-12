美日利劍演習 反艦飛彈部署與那國島

美國軍政雜誌「國家利益」（The National Interest）十日發表文章指出，美國陸戰隊準備首度在日本與那國島部署兩套先進的反艦及防空飛彈系統，不僅是為了防衛與那國島，也在為可能的台海戰爭預作準備。

這篇由國安專家卡斯（Harrison Kass）撰寫的文章指出，這項部署凸顯美軍陸戰隊正經歷重大戰略轉型，從傳統兩棲突擊作戰轉向在太平洋各地部署小型、機動化飛彈部隊，藉此嚇阻企圖入侵台灣的中國大陸艦隊。

日本自衛隊與美軍預定十九日至廿九日舉行兩年一度的「利劍」演習，在此之前，美軍準備首度在距離台灣僅一一○公里的與那國島部署機動「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（ＮＭＥＳＩＳ），以及陸戰隊整合防空系統（ＭＡＤＩＳ），此舉將嚇阻企圖入侵台灣的共軍艦隊，確保美軍陸戰隊在廿一世紀美中競爭中繼續發揮重要作用。

與那國島位於日本南西諸島最西端，鄰近通往台灣的重要海上航道，一旦台海爆發衝突，周邊海域將成關鍵戰場，在當地部署反艦飛彈，有助限制共軍艦艇行動。

日本二○一六年就在與那國島設立雷達與監視設施，而大陸近年也加強在附近海域的活動。二○二二年共軍圍台軍演期間，有一枚共軍彈道飛彈落在距與那國島約八十公里的海域。

卡斯在文中介紹，ＮＭＥＳＩＳ是美軍陸戰隊新型濱海作戰戰略的核心武器之一，結合無人駕駛地面載具與可搭載二枚「海軍打擊飛彈」（ＮＳＭ）的發射裝置。ＮＳＭ是一款可貼近海面飛行的反艦巡弋飛彈，公開射程約一八五公里，若從與那國島發射，足以涵蓋台灣東北部周邊海域。雖然無法覆蓋整個台灣海峽，仍可對在當地活動的共軍軍艦構成威脅。

ＭＡＤＩＳ則負責短程防空，利用車載感測器及武器系統，攔截無人機、直升機及低空飛行軍機，保護部署在島上的陸戰隊及反艦飛彈部隊，降低遭共軍空襲風險。兩套系統相互配合，讓美軍既能打擊海上目標，也能自我防護，不必完全仰賴大型防空網。

這項部署也是美軍陸戰隊「兵力設計」現代化改革的一環，改革方向是減少依賴戰車等傳統重型裝備，轉而強化機動化部隊、精準打擊飛彈、無人機及偵察情蒐能力。

日本防衛大臣小泉進次郎今年二月在國會表明，將於二○三○年前在與那國島部署○三式中程地對空飛彈。這種飛彈射程約五十公里，可同時追蹤一百個目標並攻擊十二個目標，主要用於攔截來襲飛機與彈道飛彈。

小泉說，這是防衛性措施，旨在強化西南諸島防線。此外，日本陸上自衛隊也將在今年利劍演習展示射程一千公里的二五式反艦飛彈系統，以及射程一八○公里的八八式反艦飛彈系統。