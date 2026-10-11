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川普嗆烏克蘭總統換人 澤倫斯基回批

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普十日在田納西州克拉克斯維爾市出席期中選舉造勢活動。路透
美國總統川普十日在田納西州克拉克斯維爾市出席期中選舉造勢活動。路透

美國總統川普10日抨擊烏克蘭攻擊俄羅斯石油設施給世界惹麻煩，還說烏克蘭總統應該換人。烏克蘭總統澤倫斯基11日回應，誰當烏克蘭總統「要看烏克蘭人」，只要俄羅斯總統普亭同意停火60天，烏克蘭就會舉行選舉。

川普10日在白宮表示：「我們曾告訴烏克蘭，你們想對俄羅斯做什麼都可以，但不要攻擊煉油廠，因為這會造成全球問題。」

川普將美國柴油價格創新高歸咎烏克蘭，批評澤倫斯基「想給全世界製造麻煩，他想透過柴油問題給我們的農民和牧場主人製造麻煩」。

川普宣稱，如果2022年是他擔任美國總統，俄烏戰爭根本不會爆發，「這場戰爭是因為無能才爆發」。提及澤倫斯基時，川普毫不客氣直言：「你已經喪失3成國土，雙方有超過100萬人、超過200萬人喪生，這場戰爭根本不該爆發，我認為烏克蘭現在該換個新總統。澤倫斯基原本有很多次、非常多次機會可以結束這場戰爭，但他選擇不這麼做」。

對於川普說法，澤倫斯基對美國廣播公司說，普亭也希望烏克蘭總統換人，「請轉告普亭，全面停火60天，我們就會舉行選舉」。

澤倫斯基還說，誰當烏克蘭領導人「要看烏克蘭人」，而非其他人。澤倫斯基還表示，全世界都知道能源價格上漲與中東戰爭有關，將責任歸咎烏克蘭並不合理，如果俄國停止攻擊烏克蘭能源基礎設施，烏克蘭願意停止攻擊俄國煉油廠。

澤倫斯基發表上述談話後，川普11日在社群平台發文表示，「立即生效，俄烏戰爭有一項能源停火，雙方都已經同意。可別違反！」

不過，川普並未說明所謂「能源停火」的細節。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

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