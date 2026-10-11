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川普喊話烏克蘭「是時候換總統」 澤倫斯基：應由人民決定

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

美國總統川普呼籲烏克蘭選出新總統後，烏克蘭總統澤倫斯基今天回應，如果俄羅斯同意全面停火60天，烏克蘭將會籌辦選舉，至於選誰當領導人，應由烏克蘭人民決定。

川普昨天批評澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）攻擊俄羅斯煉油廠，就在前一天，美國才暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，川普在白宮告訴記者：「我認為，烏克蘭是時候選出一位新總統了。」

澤倫斯基今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）電視專訪時指出：「首先，恕我對川普總統直言，選擇哪一位領導人，應由我們的社會、我們的人民決定。」

澤倫斯基還說，他已告訴川普團隊，如果美方真的希望烏克蘭舉行選舉，那麼「請告訴普亭（Vladimir Putin, 俄羅斯總統），給我們兩個月時間，也就是60天的全面停火，60天，我們將會籌辦選舉」。

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