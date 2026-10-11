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葉門叛軍招募童兵 人權組織籲國際介入制止

中央社／ 開羅11日專電

人權組織日前呼籲國際採取行動，制止葉門叛軍招募和剝削兒童從軍的行為。沙烏地阿拉伯國家人權協會也指出，葉門童兵問題與當前的飢餓危機存在直接的社會關聯，除釋放童兵外，也應為兒童建立不必依靠武裝組織的安全生活和教育環境。

葉門內戰延宕逾10年，招募童兵是這場長期內戰中最嚴重的人權問題之一。

葉門內戰源於政府軍與反叛軍南北分裂問題。2014年，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻占並開始控制首都沙那（Sanaa）及周邊地區。2015年，政府軍與叛軍之間的政治僵局轉為全面軍事衝突。2022年雙方曾達成停火；但2026年9月，叛軍再次發動大規模攻勢，使戰火重新升高。

對許多葉門兒童而言，戰爭不僅奪走受教機會，也讓他們成為武裝團體招募的對象。有些孩子被迫拿起武器，有些則在貧窮、家庭失去收入、學校停課，或遭到軍事利用的環境下，被誘導加入武裝組織。

中東媒體「阿拉伯報」（Arab News）9日報導，沙烏地阿拉伯國家人權協會籲聯合國和安理會採取果斷行動，制止葉門叛軍招募和剝削兒童的行為，並敦促採取措施釋放被招募的未成年人，以及追究相關人員責任。

報導引述「人權觀察組織」（Human RightsWatch）2024年發布的「利用加薩衝突」調查報告，報告記錄葉門叛軍利用加薩戰爭，透過學校和夏令營等途徑，鼓勵兒童參與募兵活動。

報導還說，叛軍「青年運動」曾於2022年簽署一項聯合國行動計畫，承諾停止招募和使用兒童，但人權觀察組織仍不斷報告青年運動有使用童兵的行為。

聯合國2026年6月公布的「兒童與武裝衝突」報告也顯示，聯合國在葉門證實有262名兒童，被招募到武裝部隊團體接受軍事訓練和從事戰爭行為，其中259名為男童、3名為女童。

值得注意的是，報告也指出，這些童兵問題並非僅叛軍單方面涉及，葉門政府相關武裝力量及其他地方武裝團體也有招募或使用童兵。

由於聯合國世界糧食計畫署（WFP）10月初也警告，葉門飢餓危機正加速，約1830萬人處於「急性糧食不安全」（acute food insecurity），代表這些人無能力穩定取得足夠食物。且9月叛軍與政府軍爆發的最新一波戰事，恐讓糧食危機演變成「極災難性」局面。

沙烏地阿拉伯國家人權協會指出，葉門童兵問題與其飢餓危機存在直接的社會關聯。解決童兵問題不能單純只靠軍事命令或釋放兒童，還必須恢復學校、改善兒童家庭生計，並讓兒童有不必依靠武裝組織也能獲得食物與安全的生活選擇。

沙烏地阿拉伯 葉門 聯合國

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