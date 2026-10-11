俄擴大暗殺行動欲削弱挺烏力量 歐洲國防企業高層淪目標

英國「金融時報」（Financial Times）報導，西方情報單位已警告歐洲的國防企業高層，俄羅斯正在加大暗殺他們的行動，迫使企業加強對高層主管的人身安全維護。

報導指出，隨著烏克蘭戰場陷入僵局及俄國經濟困境加劇，克里姆林宮已下令擴大在歐洲的破壞與「混合」行動，尋求在未來幾個月重挫支持烏克蘭的力量。

歐洲情報單位向金融時報透露，暗殺歐洲平民目標曾被視為禁忌，即便對俄國情報機關來說也是如此，如今這麼做卻成為俄國相關計畫中愈來愈重要的一環。

金融時報訪問5個不同歐洲國家情報單位的官員，他們警告，國防企業執行長及其他高層員工正淪為

克宮特工的標的。

這些官員說，較小型公司的主管也成為俄國盯上的對象，尤其是涉及無人機或其零組件製造的公司。

德國聯邦憲法保護局（BfV）一名官員表示，他們已大幅加強與德國國防企業「員工及管理階層」的接觸，包括建議他們聘請私人貼身保鑣團隊。

BfV局長塞倫（Sinan Selen）日前也向德國國會議員示警：「俄羅斯蓄意策劃針對個人的暴力行為，由國家或國家控制的行為人實施。…我們觀察到這些行動在目標、手段、涉案行為人方面，出現進一步的發展，其中包括運用組織犯罪網絡。」

這類刺殺陰謀大多是由俄羅斯軍事情報局（GRU）負責。情報單位消息人士指出，GRU已在調整手法，除了與組織犯罪集團合作更密切、善用跨國特工網絡，並將偵查、後勤、策劃、執行等任務分由不同小組或個人負責，而不是像過去那樣仰賴單一為錢行動且「用完即棄」的特工。

在某些案件中，相關陰謀已被發現並阻止。還有一些案子則是觀察到可疑活動，包括針對個人在住家及辦公地點進行「生活模式」監控。

安全官員強調，俄方做法的重要環節之一就是讓暗殺行動甚至不用真正執行，就能達到預期效果。

一名情報官員解釋道：「從俄方角度來看，主要目標仍是心理層面。光是讓人覺得自己可能成為目標，他們就已達到效果。他們想讓人在與烏克蘭做生意時猶豫不決。」

一名官員強調，在許多案例中，俄國特工手法仍顯得很業餘，也很容易被化解。但這帶來額外挑戰，因為維安單位必須考量任何人都可能成為威脅。今年8月，兩名俄國年輕遊客因為在瑞典紳寶集團（Saab）執行長約翰松（Micael Johansson）房舍附近搭帳篷而被捕，不久後即獲釋。

安全專家表示，國防企業及重要基礎建設、能源等產業的公司，愈來愈常詢問如何保護在歐洲的員工。

業界主管則警告，這種大範圍保護所需的成本，不論是針對個人或場所，都可能成為企業的負擔，尤其是對新創公司而言。有主管表示，他們近期已搬遷西歐一處生產據點，以免受到俄羅斯的威脅。