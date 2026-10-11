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刺胳針列17項人類滅絕威脅清單 AI惡意使用、核衝突居首

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

英國醫學雜誌「刺胳針」發布未來75年公共衛生風險最新評估報告，列出17項可能造成人類滅絕的重大威脅，其中以人工智慧（AI）的惡意使用及核子衝突居首。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這份由「刺胳針」（The Lancet）的21世紀全球健康威脅委員會（Commission on 21st Century Global Threats to Health）提出的報告，是以現有發展趨勢路線為模型，來計算出各種威脅可能導致因疾病、失能或過早死亡而損失的健康年數，也就是「失能調整生命年」（disability-adjusted life year，DALY）。

報告針對各種威脅模擬了最佳與最壞情況，若是累計超過10億DALY，便會列入這份「重大災難性威脅」清單。上榜的威脅不僅可能導致大量健康壽命年損失，也要有潛在的解決方案。

報告指出，AI的惡意使用之所以能帶來重大威脅，包括用於創造生物武器；而核子衝突可能導致人類滅絕的方式，則包括若產生足夠微粒進入大氣較上層，造成陽光被阻擋，進而釀成饑荒。

其他進入名單的健康重大風險，還包括富國減少對外援助、氣候危機、兒童營養不良、抗微生物抗藥性、空氣污染、傳統衝突、高酒精攝取、高血壓、所得不均、教育普及度低、自然發生的疫情、肥胖、心理健康不良、吸菸及不健康老化。

關於國際援助部分，報告表示，若相關支出瓦解或大幅縮減，最晚到了2100年可能導致高達15億DALY，其中接近70%發生在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa），當地也是兒童營養不良問題最嚴重的地區。

報告指出，每一項威脅都有實際的解決路徑，但也互有關聯，須共同應對。其中若採取行動將全球暖化控制在約攝氏1.8度，而非任其達到攝氏4.4度，可預防18.9億的健康壽命年損失。

報告的作者呼籲各國領袖及早因應上榜風險，以免情勢惡化為危機。包括透過投資科技創新，以及強化衛生體系。

英國 衝突 健康

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