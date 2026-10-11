教宗良十四世肺部發現小腫塊 未來幾天內將動刀切除

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天表示，醫師最近在健檢時，發現他的肺部有一個小腫塊，他將於未來幾天內開刀切除。

路透社報導，良十四世現年71歲，這是他教宗任內首次出現健康警訊。他於2025年5月經全球樞機選舉當選教宗，以教會領袖而言相對年輕，他熱愛運動，包括打網球，據悉過去沒有健康問題。

良十四世在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）告訴參加每週日祈禱活動的朝聖者：「最近接受若干醫療檢查時，醫師在我的肺部發現一個局部結節（nodule）。在非常早期就已發現，而且範圍有限。」

他指出：「醫師認為最好採取醫療介入措施，因此我聽從他們的建議，已決定開刀切除。手術已安排在未來幾天內進行。」