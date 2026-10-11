日本民調：32.5%視中國為最大威脅 逾8成認川普有負面影響

日本公益財團法人「新聞通信調查會」10日公布民調，認為中國是「世界和平最大威脅」的比例最高，達32.5%；美國以26.8%居次，還有8成以上受訪者認為川普對國際社會有負面影響。

日本時事通信社、共同社報導，認為美國是最大威脅的受訪者較去年增加9.3個百分點，且自2024年度的6.6%起連年上升。

這項調查列出俄羅斯、北韓等共8個國家作為選項。中國較去年增加8.2個百分點，由第2升至第1；原本居首的俄羅斯降至第3，為18.3%。連續2年排名第4的北韓為9.1%，與美國軍事對立持續的伊朗則為1.9%。

另針對「台灣有事」議題，合計76.7%的受訪者表示「非常有危機感」或「多少有危機感」。

在對美國總統川普（Donald Trump）的評價方面，認為他「對世界造成負面影響」的受訪者（含「多少有負面影響」）合計達82.5%，較去年增加3.1個百分點；認為有正面影響的合計為13.2%。

調查負責人說明，受到「川普行動的不確定性」等因素影響，民眾逐漸加深「美國是世界威脅」的認知。

這項調查於7月17日至8月16日進行，以全國5000名18歲以上民眾為對象，共2676人回覆。