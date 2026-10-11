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吉布地開往葉門移民船翻覆 至少109死逾116人失蹤
聯合國國際移民組織（IOM）今天表示，一艘載有約350人的船隻從吉布地駛往葉門途中翻覆，造成至少109名移民死亡，死者包含15名兒童，另有逾116人失蹤。
路透社報導，聯合國國際移民組織引述倖存者說法指出，這艘船隻於10月8日至9日夜間，在吉布地港口城鎮奧博克（Obock）以北的古赫爾（Guhere）附近翻覆。
據報導，這起船難有超過80人倖存，生還者全是衣索比亞籍。衣索比亞政府發言人未立即回應置評要求。
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