川普籲烏換總統 澤倫斯基：願停攻俄煉油廠但須對等

美國軍政雜誌「國家利益」（The National Interest）10日發表文章指出，美國陸戰隊準備在日本與那國島部署兩套先進的反艦及防空飛彈系統，不僅是為了防衛與那國島，也是在為可能的台海戰爭預作準備。這項部署凸顯陸戰隊正經歷重大戰略轉型，從傳統的兩棲突擊作戰轉向在太平洋各地部署小型、機動化飛彈部隊，藉此嚇阻企圖入侵台灣的中國大陸艦隊。

2026-10-11 12:46