聽新聞
0:00 / 0:00
川普籲烏換總統 澤倫斯基：願停攻俄煉油廠但須對等
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，如果俄羅斯停止攻擊烏克蘭能源基礎設施，烏克蘭準備停止攻擊俄羅斯煉油廠。他指出，任何緩和衝突的措施都須由雙方共同採取，且須有實質保障。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram發文表示，他今天將繼續與歐洲領袖對話，每天都有提供更多防空援助方案的相關討論，包括戰鬥機彈藥。
美國總統川普（Donald Trump）昨天曾呼籲烏克蘭撤換總統，並稱澤倫斯基「最好給我停止」攻擊俄羅斯煉油廠。
澤倫斯基指出，俄羅斯昨天猛攻烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）後，當地死亡總數已增至23人，其中包括4名兒童。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。