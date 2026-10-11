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川普籲烏換總統 澤倫斯基：願停攻俄煉油廠但須對等

中央社／ 基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，如果俄羅斯停止攻擊烏克蘭能源基礎設施，烏克蘭準備停止攻擊俄羅斯煉油廠。他指出，任何緩和衝突的措施都須由雙方共同採取，且須有實質保障。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram發文表示，他今天將繼續與歐洲領袖對話，每天都有提供更多防空援助方案的相關討論，包括戰鬥機彈藥。

美國總統川普（Donald Trump）昨天曾呼籲烏克蘭撤換總統，並稱澤倫斯基「最好給我停止」攻擊俄羅斯煉油廠。

澤倫斯基指出，俄羅斯昨天猛攻烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）後，當地死亡總數已增至23人，其中包括4名兒童。

澤倫斯基 川普 烏克蘭 總統 歐洲

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