利雅得機場遇襲12死309傷 川普稱可能加入軍事行動

周六（10月10日），沙特境內發生十多年來最致命的一次襲擊，在利雅得國際機場造成12人死亡、數百人受傷。沙特領導的聯軍於周日誓言對也門胡塞武裝作出堅決回應。

聯軍把這次針對哈立德國王國際機場的襲擊歸咎於伊朗支持的胡塞武裝，稱其為「徹頭徹尾的戰爭罪」。一名外交消息人士稱，襲擊是由一枚導彈造成的。

自7月胡塞武裝與利雅得支持的也門政府之間曠日持久的戰爭停火破裂以來，該組織對沙特王國發動了一波前所未有的襲擊。這次襲擊正是在此背景下發生的。

不斷升級的暴力，已引發更大規模沖突升級的可能。川普發出信號，表示華盛頓可能加入針對這些武裝分子的軍事行動。

九國遇難者：當機場國內航站樓成襲擊目標

一名乘客告訴法新社，他目睹了機場國內航站樓遭到的這次襲擊。「我當時在403號登機口」，這名目擊者說。「我看到401號登機口被擊中，我親眼看到有人受傷。所有人都在奔跑」。

沙特王國民航局在一份聲明中表示，遇難者中有四名沙特公民，還有兩名孟加拉國人、一名美國公民、一名埃及人、一名約旦人、一名敘利亞人、一名巴勒斯坦人和一名蘇丹人。聲明稱，309名傷者中有一些傷勢嚴重。

襲擊發生後，機場運營已暫停。當局表示，損失評估仍在進行中。

一名醫療消息人士稱，當地衛生官員啟動了一次罕見的醫生大規模征召，以應對這一「嚴重的緊急狀況」。兩名醫生告訴法新社，傷者中有數名前往麥加的朝聖者。

利雅得的學校一個月內第二次轉為遠程教學。法新社看到的郵件顯示，首都的家長們周日收到通知，援引教育部的一道命令稱，「利雅得所有學校將在下周轉為遠程學」。

十年來最致命襲擊：「徹頭徹尾的戰爭罪」

「恐怖的胡塞民兵組織發動的這次怯懦的恐怖襲擊，造成平民乘客和機場工作人員死傷，構成徹頭徹尾的戰爭罪」，聯軍發言人圖爾基·馬利基（Turki al-Malki）少將在X上的一份聲明中表示。

此前，聯軍表示已攔截了瞄准沙特的導彈，並摧毀了發射平台。

胡塞武裝宣稱對周四一系列針對該機場的襲擊負責。那些襲擊造成3人死亡，並損壞了一架飛機。不過，他們沒有立即對周六的任何新襲擊承擔責任。

周六的襲擊是自2015年5月以來沙特王國遭遇的最致命襲擊。當時，伊斯蘭國（IS）聖戰組織在東部卡提夫（Qatif）省一座什葉派清真寺發動自殺式爆炸，造成21名禮拜者死亡。

在一場由聯合國斡旋、為期四年的停火破裂之後，也門內戰於7月重新燃起。而此前數月，一場更大規模的中東戰爭已震動該地區，擾亂了全球能源供應和市場價格。

川普鬆口：美國或加入對胡塞打擊

沙特阿拉伯領導著一個自2015年以來一直在軍事上支持也門政府的國際聯軍，如今正被卷入其鄰國的沖突，越陷越深。

周六，當被問及是否已改變主意、決定加入沙特對該組織的打擊時，川普說：「我們有可能」。

他表示，他將與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼通話，並稱該國發生的事「不可接受」。美國媒體報道稱，沙特此前就應對胡塞武裝請求美國軍事援助的要求曾遭到拒絕。

多國大使館警告：避開遇襲機場

美國、加拿大、德國和西班牙駐沙特大使館均警告本國公民避開該機場。一名西方高級外交官告訴法新社，數家使館正在禁止其工作人員「在未來一周內」使用該機場。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝裡夫（Shehbaz Sharif）譴責了這次「駭人聽聞的襲擊」，並重申伊斯蘭堡根據兩國防務協定對沙特安全的承諾。

這次最新襲擊發生在沙特備受矚目的會展和娛樂季前夕——該季將於本月開始。利雅得通常會舉辦密集的活動日程，包括其吸引外國領導人和商界巨頭的大型投資會議。

曼德海峽戰事升級：也門政府軍發起進攻

軍方消息人士告訴法新社，在也門，沙特支持的政府軍正在向胡塞武裝上月在曼德海峽周邊奪取的地區推進。

也門政府上周宣布發起進攻，目標是奪回胡塞武裝控制的所有地區。

胡塞武裝證實，政府軍已在曼德海峽地區發動進攻，但聲稱已擊退了他們。該地區是紅海石油和貨物運輸的關鍵咽喉要道。

交戰各方的說法無法得到獨立核實。當地局勢瞬息萬變，記者進入采訪困難重重。

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