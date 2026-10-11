沙國首都機場遇襲暫未恢復運作 利雅德學校改遠距上課1週

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場昨天遭遇10餘年來最慘重的攻擊，造成12死、309人受傷，機場迄未恢復運作。當局透過電郵通知家長，利雅德所有學校未來1週改採遠距上課。

法新社報導，沙烏地領導的聯軍指控伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）攻擊位於利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid InternationalAirport），稱此舉是「徹頭徹尾的戰爭罪行」，矢言將對「青年運動」祭出「果斷回應」。外交消息人士指出，這起攻擊是飛彈造成。

因應利雅德機場遭遇致命攻擊，沙烏地教育部下令利雅德所有學校未來1週改採遠距教學，今天稍早已透過電通知家長。這是利雅德不到1個月內第二度下達相同的指令。

家長收到的電郵寫說：「依據教育部指示，利雅德所有學校整週改採遠距教學。」

1名駐利雅德高階民航消息人士告訴法新社，利雅德機場昨天遇襲後，當局臨時關閉機場，迄未恢復運作。

消息人士透露：「利雅德機場今天再次暫停運作，凌晨就已接獲相關通知。」

航班追蹤網站Flightradar24在社群媒體X發布聲明說：「利雅德機場延長關閉24個小時至『協調世界時』（UTC）今天21時（台灣時間12日凌晨5時）為止。」

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天對利雅德機場遇襲一事發出強烈譴責。

夏立夫在X發文指出：「對平民與重要基礎設施的攻擊完全不可接受，這嚴重危及區域和平與穩定」，並稱襲擊行徑「不可原諒」，重申巴基斯坦「堅定維護」沙烏地主權和領土完整。

利雅德國際機場遇襲後，青年運動今天警告旅客切勿使用沙烏地阿拉伯境內機場。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）在X發文說，該武裝部隊「再次示警所有航空與航運公司、專家、職員、工作者和旅客，切勿使用沙烏地阿拉伯的機場和領空」。

薩里補充說：「除了麥加和麥地那的機場外，其他機場已成為我方部隊的戰區，可能受到攻擊」。麥加和麥地那是伊斯蘭教2大聖城。