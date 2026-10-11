川普貿易戰使美國製造商承壓 民主黨盼期中選舉藉此反攻

美國總統川普去年重掌白宮後加徵關稅，對於在俄亥俄州經營鋁製品工廠的倫德來說，這意味著公司每年要多付出數百萬美元的成本，近期伊朗戰爭也讓運費進一步飆升。

法新社報導，倫德（Doug Rende）是俄亥俄州北傑克遜（North Jackson）Shapes Unlimited公司的執行長，該公司生產並經銷用於圍籬等設施的鋁建築製品。

在11月期中選舉逼近之際，他也是眾多因川普（Donald Trump）經濟政策而苦惱的美國製造商之一。

倫德對法新社說：「如果要用一個詞來形容，那就是令人沮喪。」

自去年1月重返白宮以來，川普動用行政權，對諸多產品及國家加徵關稅。

他對鋁加徵的關稅從他首度執政的10%一路調升，去年先漲至25%，之後更拉高到50%。

倫德感受到明顯衝擊，他說：「光是今年，額外成本就高達450萬至500萬美元。…終端消費者願意承擔的成本有限，所以我們吸收了相當大的一部分。」

這些額外開支還包括美國聯手以色列對伊朗作戰，導致油價飆漲，進而使得運輸費用大增。

倫德稱，來自供應商的貨物，每貨櫃收取的附加費超過6500美元。因此他已暫緩招募新人，轉而加碼投資自動化組裝。

除了鋁製品外，川普的關稅措施也影響到鋼及汽車，同時美國貿易夥伴也面臨不同程度的額外關稅。

儘管有一些美國製造業者因外國競爭對手遭遇關稅障礙而受益，但也有人因成本飆升以及持續的不確定性而苦苦掙扎。

川普與加拿大的貿易紛爭，以及與伊朗的戰事，都深化了外界的憂慮。對川普貿易政策的不滿，也成為民主黨爭取在11月期中選舉翻轉參眾兩院控制權的主軸之一。