中國巴基斯坦在新疆首次陸軍聯訓 專家：不排除未來跨境反恐

中國國防部昨天宣布，中國和巴基斯坦陸軍將於本月中下旬在新疆舉行首次聯合軍事訓練。專家說，中國在新疆反恐累積相當經驗，這次出動無人機加大演練力度，未來不排除中巴聯合跨境反恐。

中國國防部發言人陳曦10日透過官網表示，10月中下旬，中國和巴基斯坦陸軍將在新疆庫爾勒舉行「喀喇昆侖－2026」陸軍聯合訓練，以高海拔地區聯合反恐清剿行動為主題，進行無人機操作、運動搜索目標射擊、遠距離狙擊等技能互訓，並展開聯合指揮和實兵行動演練。

陳曦說，「這是兩國首次陸軍聯合訓練，有助於雙方深化交流合作，提升共同應對恐怖主義威脅能力」。

香港明報今天在報導中表示，巴基斯坦境內恐怖勢力衝擊中資企業和「中巴經濟走廊」計畫，造成中方人員死傷並波及施工中的設施，中國多次要求嚴懲。2024年3月，5名中國工程師在巴基斯坦西北部遇襲身亡，同年10月有中資投資案遭爆炸襲擊，造成2名中國公民喪生。

中巴此前有「勇士」系列反恐聯演，但多為特戰或邊防部隊層面。有評論指出，這代表兩軍合作從特戰分隊拓展至陸軍建制力量。

報導並引述中國軍事專家宋忠平表示，「中巴針對跨境恐怖組織和恐怖分子實施聯合打擊，一直是共同訓練需求。這次在解放軍的主場訓練，通過出動各種反恐裝備，包括無人機來加大演練力度，中國在新疆反恐積累了豐富的經驗，巴基斯坦有必要強化學習，並引進新裝備來加大本國的反恐力度」。

他說，中巴在反恐領域的合作並非首次，但是這次規模更大、針對性更強。在新疆庫爾勒進行演練，可模擬高原環境下的反恐實踐，未來不排除中巴之間聯合反恐、跨境反恐。