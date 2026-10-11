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高市早苗缺席G7視訊會議挨批 在野黨憂損日本國際存在感

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本首相高市早苗缺席2日舉行的七大工業國集團（G7）領袖視訊會議，引發在野黨幹部接連批評，也有人擔心此舉恐導致日本在國際社會的存在感下降。

日本共同社報導，這場會議於日本時間2日晚間9時30分開始，為時約30分鐘，主要討論因應燃油價格高漲的對策，日本由外務省外務審議官遠藤和也代理出席。

高市早苗5日在社群平台X發文強調，會議是由輪值主席國法國臨時決定召開，且允許由代理人出席，另外英國首相柏南（Andy Burnham）等人也缺席。

不過，共同社指出，同一時段並無對外公布的首相公務行程。高市當天下午6時30分左右在首相公邸與自民黨副總裁麻生太郎等黨內幹部聚餐，出席者在晚間8時前陸續離開公邸。

公明黨代表岡本三成7日對記者團表示：「這不是英國首相也沒出席，就沒關係的問題。」

民主改革之會幹事長階猛6日在記者會上批評：「這件事在多方面都會對國家利益造成負面影響。」

國民民主黨代表玉木雄一郎則說：「只有首相才能肩負日本的重責，與他國周旋。」

高市早苗 G7 日本

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