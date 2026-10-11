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印度「蟑螂運動」領袖獲釋 反對派揚言10/12再上街抗議

中央社／ 新德里11日綜合外電報導

印度青年發起的網路「蟑螂運動」創辦人及另2名領袖今天獲釋。律師表示，當局為阻止一場要求首席選舉專員下台的大型示威活動，因而在10日拘留這3人。

法新社報導，「蟑螂人民黨」（Cockroach JantaParty，CJP）表示，原定10日在新德里舉行的示威活動開始前，就有數千名抗議者遭到拘留。這場示威是反對派陣營經過數週動員後的結果，起因是印度選舉委員會（ECI）被指控在全國選民名冊修訂作業過程中有不當行為。

「蟑螂人民黨」創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）及另外2名領袖從孟買（Mumbai）搭機抵達新德里後，尚未下機便遭到拘留。

CJP首席律師辛赫（Ratna Singh）在社群媒體發文表示，迪普克等人已獲裁定釋放。她還指出，釋放條件是「一年內不得擾亂公共秩序」。

印度媒體報導，這次修訂工作導致選民名冊上超過1億3300萬個姓名遭到刪除。ECI則表示，這項作業旨在刪除重複登記、已故人士及不實登記資料。

批評者認為，這項作業對少數族群影響尤巨，尤其是穆斯林，因此可能有利於總理莫迪（NarendraModi）領導的印度人民黨（BJP）。

10日的拘留行動引發反對派領袖等人士強烈批評，他們指控莫迪政府打壓異議。

聯合國人權事務高級專員（United Nations HighCommissioner for Human Rights）也呼籲，立即無條件釋放所有在新德里「遭到任意拘留」的人士。

CJP及國大黨（Congress Party）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）都誓言，就算遭到當局鎮壓，仍將繼續發動示威。

拉胡爾表示，國大黨以及大批印度青年12日將「再次走上街頭」。

「莫迪及其政府越是強力鎮壓，Z世代和學生的怒火就會越高漲。」

印度 蟑螂 運動

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