巴拿馬7.7強震後餘震不斷 民眾驚魂未定仍著手災後復原

巴拿馬南部昨天發生強震，震央附近的居民今天開始清理收拾。這次地震讓不少居民受到嚴重驚嚇，並造成廣泛災情，目前尚無死亡通報。

法新社報導，41歲的昆特羅（Aldulfo Quintero）在首都巴拿馬市西南方約250公里的契粹（Chitre）收拾店內殘局。他告訴法新社，「我們從來沒看過這種事，根本沒有心理準備」，他很害怕隨時會有新的地震來襲。

昨天中午左右發生規模7.7的強震後，迄今已記錄到逾百次餘震，有一些規模達到6.0。

在重災區艾雷拉省（Herrera）的首府契粹（Chitre），許多居民因為害怕再次地震而選擇露宿戶外，包括現年28歲的卡斯蒂約（YakshuriCastillo）。她告訴法新社，第一起地震發生時，她「完全嚇傻了」。

在艾雷拉省的馬卡拉卡斯（Macaracas），68歲退休居民希梅內斯（Javier Jimenez）的家門口堆滿屋頂掉落的碎瓦片。他說自己不得已只能到鎮上學校過夜，「大家都很害怕，因為地震一直來，大家都不敢回去」。

馬卡拉卡斯市人口約6萬6000人，今天仍無電可用，當地約有數十戶民宅受損。

根據美國地質調查所（USGS），第一起地震震央位於60公里外，靠近艾雷拉省、山多斯省（Los Santos）與維拉瓜斯省（Veraguas）交界處。而巴拿馬鮮少發生地震，以往大多發生在西部毗鄰哥斯大黎加的齊里基省（Chiriqui）。

巴拿馬市與這次地震震央相距逾200公里，仍有強烈震感，驚慌的民眾紛紛從市區多棟高樓大廈跑到街上。

目前為止並未傳出有人員死亡，約30人受輕傷，已在接受治療。當局還在評估偏遠地區災情，一些社區因道路受損，對外聯繫中斷。

總統穆里諾（Jose Raul Mulino）的政府今天宣布進入緊急狀態，根據總統府部長歐里亞克（Juan CarlosOrillac）的說法，此舉將加快管理「多達1億美元」人道救援物資的相關程序。

美國也已承諾將迅速支援巴拿馬。

這次巴拿馬強震已是拉丁美洲今年至少第4起規模超過7.0的大地震。之前的強震包括6月24日委內瑞拉拉圭拉州（La Guaira）的兩起地震，以及8月10日哥倫比亞西部的大地震。