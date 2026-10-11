挨批與魔鬼交易！川普、普亭達成柴油協議 共和黨人也不挺提案反制

伊朗戰爭導致全球能源價格飆漲，美國11月3日期中選舉迫在眉睫，美國總統川普為壓低柴油價格，轉向俄羅斯總統普亭尋求協助，宣布放寬對俄羅斯柴油出口的制裁。此舉恐讓莫斯科獲得更多戰爭資金，不僅引發民主黨痛批川普「與魔鬼交易」，就連自家共和黨人也公開反對，直指柴油價格居高不下是美國對伊朗戰爭所致，甚至著手推動立法阻止川普解除制裁。

川普9日宣布與普亭達成協議，美國財政部同日宣布核發臨時許可，允許俄羅斯柴油在全球市場銷售、交付及進口，效期至2027年4月7日。此舉形同部分鬆綁美國在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的能源制裁。

美國參議院民主黨領袖舒默在社群平台X痛批，川普為挽救自身戰爭造成柴油價格飆漲、選情低迷的困境，不惜「與魔鬼交易」。他更譴責，這筆骯髒交易只會讓普亭得利，而普亭正協助伊朗鎖定中東美軍，企圖殺害美國官兵，還殘暴入侵烏克蘭。

反對聲浪不僅來自民主黨。路易斯安那州共和黨聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）9日表示，雖然支持川普設法降低能源價格，但無法認同向俄羅斯購買柴油，他強調，真正能讓柴油價格下降的辦法是結束伊朗戰爭。

正在角逐密西根州聯邦參議員席次的共和黨前眾議員羅傑斯（Mike Rogers）也表態反對，主張美國應暫時禁止柴油出口，在農民忙於收割的季節減輕能源成本負擔，而不是從俄羅斯進口柴油。

賓州共和黨聯邦眾議員費茲派翠克（Brian Fitzpatrick）10日更提出跨黨派法案「雷根以實力促進和平法案」（Ronald Reagan Peace Through Strength Act），試圖阻止川普解除對俄羅斯的制裁。

內布拉斯加州共和黨聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）已加入共同提案，他直言川普此舉是「嚴重錯誤」，美俄柴油協議不僅無法有效壓低價格，反而讓美國的敵對國家取得勝利，更無助於共和黨選情，「看起來像是病急亂投醫」。

柴油價格已成為共和黨期中選舉的一大隱憂。根據美國汽車協會（AAA）數據，美國柴油價格已飆升至每加侖約6.28美元，遠高於一年前的3.67美元。尤其內布拉斯加州、愛荷華州與堪薩斯州等農業大州，經濟高度依賴柴油，價格飆漲讓共和黨候選人承受沉重選舉壓力。

然而，能源專家認為，這項協議恐怕難以有效壓低柴油價格。休士頓能源顧問公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andrew Lipow）指出，這項協議能為市場增加的柴油供應量，與美國需求相比「非常少」。