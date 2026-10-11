快訊

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

聽新聞
0:00 / 0:00

日美外長通話談ICC制裁 魯比歐：ICC威脅美國主權所致

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。美聯社
美國國務卿魯比歐。美聯社

日本外相茂木敏充與美國國務卿魯比歐日本時間10日晚間通話，向美方傳達日本對川普制裁國際刑事法院（ICC）的立場，魯比歐則表示這是「ICC威脅美國主權的惡劣行徑所致」。

日本放送協會（NHK）、共同社、「每日新聞」、「產經新聞」報導，美國川普政府9日宣布將ICC本身列為制裁對象。茂木在日本時間10日晚間先後與ICC院長赤根智子及魯比歐（Marco Rubio）通話。

報導指出，茂木與魯比歐的通話約15分鐘。茂木向魯比歐表示，日本一貫重視國際社會的法治，雙方同意持續密切溝通。

美國國務院10日也發布兩人通話摘要，指魯比歐向茂木提出有必要制裁ICC，並表示這是「ICC威脅美國主權的惡劣行徑」所致。

在此之前，茂木與赤根通話約15分鐘。通話詳情未公開，報導研判雙方就制裁後ICC的運作方向及後續對策交換意見，日本應已表達將繼續支持ICC的立場。

通話中，雙方也談及駐沖繩美軍陸戰隊員涉嫌強盜殺人遭逮捕一案。據報導，嫌犯隸屬駐普天間機場的陸戰隊，女子是在那霸市一間飯店遭殺害。茂木再度表達遺憾，雙方同意就採取有效措施展開日美協商，防止類似事件重演。

美方說明，魯比歐對遇害的日本人表達「由衷哀悼」，並表示將全力配合日本政府及地方當局的調查。雙方也同意，為籌備20國集團（G20）外長會議，將持續密切協調。

此外，據共同社報導，ICC締約國大會主席團10日發表聲明，要求美方「立即撤銷」制裁。主席團由125個締約國組成的締約國大會選出，共21國，日本也是成員之一。

聲明對美方將ICC本身列為制裁對象表示遺憾，並要求一併撤銷先前針對包括赤根在內的法官等個人的制裁，同時批評制裁升級是「前所未有的威嚇手段」。聲明並呼籲非締約國表明捍衛法治的決心，採取堅定立場保護ICC。

盧比歐 主權 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際刑事法院前法官獲頒諾貝爾和平獎後 美宣布制裁法院

諾貝爾和平獎頒給ICC前法官！川普轉發貼文批評 美政府隨即宣布制裁

駐沖繩美軍涉殺人案 魯比歐允全力配合調查

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

相關新聞

日美外長通話談ICC制裁 魯比歐：ICC威脅美國主權所致

日本外相茂木敏充與美國國務卿魯比歐日本時間10日晚間通話，向美方傳達日本對川普制裁國際刑事法院（ICC）的立場，魯比歐則...

挨批與魔鬼交易！川普、普亭達成柴油協議 共和黨人也不挺提案反制

伊朗戰爭導致全球能源價格飆漲，美國11月3日期中選舉迫在眉睫，美國總統川普為壓低柴油價格，轉向俄羅斯總統普亭尋求協助，宣布放寬對俄羅斯柴油出口的制裁。此舉恐讓莫斯科獲得更多戰爭資金，不僅引發民主黨痛批川普「與魔鬼交易」，就連自家共和黨人也公開反對，直指柴油價格居高不下是美國對伊朗戰爭所致，甚至著手推動立法阻止川普解除制裁。

美軍陸戰隊保衛台灣戰略大轉型！首在距台109公里島嶼部署2大武器

美國軍政雜誌「國家利益」（The National Interest）10日發表文章指出，美國陸戰隊準備在日本與那國島部署兩套先進的反艦及防空飛彈系統，不僅是為了防衛與那國島，也是在為可能的台海戰爭預作準備。這項部署凸顯陸戰隊正經歷重大戰略轉型，從傳統的兩棲突擊作戰轉向在太平洋各地部署小型、機動化飛彈部隊，藉此嚇阻企圖入侵台灣的中國大陸艦隊。

支持率僅剩15% 馬克宏民調創上任新低

根據今天公布的最新民調，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的支持率已跌至他2017年上任以來的最低點

87歲房客遭驅逐後過世 住房危機如何改寫西班牙大選

87歲的阿巴斯卡爾（María del Carmen Abascal）住了71年的馬德里租屋，9月23日遭強制驅逐。她隨即住院，原本已談妥返回舊居，卻在準備簽下新的8年租約前數小時，於10月7日過世。她的遭遇從一宗驅逐案，迅速變成席捲西班牙的住房抗議象徵。 但這場住房怒火也正在改寫政治。總理桑傑士（Pedro Sánchez）把國會否決租屋保障的挫敗，變成提前大選的理由，希望重新喚回約140萬名原本可能不投票的左派選民。一名房客的遭遇，為什麼最後可能決定一國政府的去留？

川普稱普亭盼與烏克蘭達成協議 批澤倫斯基拒絕妥協

美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）希望能就烏克蘭戰爭達成協議，並指控烏克蘭領袖澤倫斯基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。