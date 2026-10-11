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支持率僅剩15% 馬克宏民調創上任新低

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
法國總統馬克宏。路透
法國總統馬克宏。路透

根據今天公布的最新民調法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的支持率已跌至他2017年上任以來的最低點。

法新社報導，民調機構益普索（Ipsos）BVA-Cesi調查發現，僅15%受訪者對馬克宏抱持好感，比一個月前下滑1個百分點，創下他任期內的最低紀錄。

這份民調發布之際，法國正面臨燃料價格創新高以及高中生的抗議浪潮，受訪者並將購買力列為他們最關心的首要議題。

對國家社會福利制度未來走向的擔憂，以及法國的債務水準，也在民眾關切事項中名列前茅。

在被視為馬克宏潛在接班人的政治人物中，極右派領袖巴德拉（Jordan Bardella）與雷朋（Marine Le Pen）人氣依然最高，支持率分別為33%及32%。

不過，兩人的支持率都較一個月前下滑，巴德拉下跌3個百分點，雷朋則下滑4個百分點。此前有報導指控，巴德拉年輕時曾透過舊的臉書（Facebook）帳號發布反猶太言論。

這項民調由「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）委託進行，於9月7日至8日在線上訪問1000名成年人，抽樣誤差介於0.6至3.1個百分點。

馬克宏 民調 法國

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