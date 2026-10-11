利雅德國際機場遇襲釀12死 沙烏地聯軍誓言果斷回應

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場昨天遭遇10餘年來死傷最慘重的攻擊，造成12人喪生、309人受傷。沙烏地領導的聯軍今天矢言將對葉門「青年運動」祭出「果斷回應」。

法新社報導，聯軍指控伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）攻擊哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），並稱此舉是「徹頭徹尾的戰爭罪行」。外交消息人士指出，這起攻擊是由飛彈造成。

由聯合國斡旋、歷時4年的停火協議於7月破裂後，葉門內戰升溫，此後青年運動也對沙烏地發起前所未見的攻勢。

沙烏地聯軍發言人馬基（Turki Al-Malki）形容，這起攻擊是針對民用設施的「懦弱恐怖攻擊」。

聯軍稍早表示，已攔截瞄準沙烏地的飛彈並摧毀發射平台。

「青年運動」聲稱，本週稍早針對利雅德機場的一連串攻擊已造成3人死亡，另有1架沙烏地民航客機嚴重受損，但截至目前，該組織尚未承認發動10日的最新攻擊。

這起攻擊是2015年5月迄今沙烏地死傷最慘重的事件。當時，聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）在沙烏地東部卡提夫省（Qatif）1座什葉派清真寺發動自殺炸彈攻擊，造成21人身亡。

軍方消息人士告訴法新社，在葉門境內，獲利雅德支持的政府軍正向青年運動控制的地區推進，試圖收復該組織上月在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）一帶奪取的土地。

華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（Arab Gulf States Institute）分析師雅各（Anna Jacob）預測，沙烏地將因應近期攻擊，對青年運動採取更強硬的立場。

她說，「可以確定的是，局勢正以極其危險的方式不斷升級。」

美國總統川普10日被問及華府是否打算加入沙烏地對青年運動的空襲行動時回應，「有可能，我們會評估」。他還表示將與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，且沙烏地發生的事情「不可接受」。

這起攻擊發生後，聯合國葉門問題特使格倫德貝里（Hans Grundberg）也發布聲明表示，「這些攻擊代表衝突嚴重升級。此類行動對區域安全構成重大威脅，使暴力衝突持續不斷，也讓葉門的和平進程更加困難」。