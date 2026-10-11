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川普稱普亭盼與烏克蘭達成協議 批澤倫斯基拒絕妥協

中央社／ 安德魯聯合基地10日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）希望能就烏克蘭戰爭達成協議，並指控烏克蘭領袖澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒絕妥協。

法新社報導，川普向記者表示：「俄羅斯希望能達成協議…但不管出於什麼原因，澤倫斯基就是不想達成協議。」

談到兩人9日通電話時普亭說了什麼，川普表示：「普亭總統非常希望能達成和解方案。」

川普批評烏克蘭總統自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，就再也沒有舉辦過大選。

川普說：「我認為他應該舉行選舉，而且他原本有好幾次機會可以解決這件事。」

華府採取措施放寬對俄羅斯柴油的制裁後，川普和澤倫斯基今天隔空交鋒，互相抨擊。

川普告訴記者，澤倫斯基不聽從他的指示，未停止攻擊俄國煉油廠，並警告這些攻擊可能使美國與以色列對伊朗開戰所引發的全球燃料短缺問題進一步惡化。

澤倫斯基痛批川普與莫斯科當局達成的柴油協議是「軟弱的決定」。

烏克蘭 澤倫斯基 川普 普亭

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