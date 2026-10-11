俄防鼠疫研究員肺炎身亡 世衛：死因未明、無傳播跡象

世界衛生組織（WHO）今天表示，俄羅斯西伯利亞一處防鼠疫研究中心本月有一名實驗室人員死於肺炎，死因仍不明，但尚無鼠疫病例通報，世衛也未發現與此事件相關的持續傳播跡象。

死者為28歲研究員希皮洛娃（Darya Shipilova），任職於「西伯利亞及遠東防疫研究所」，2日因肺炎身亡。她的死因尚未獲得確認，外界一度擔憂她可能在實驗室感染肺鼠疫，進而引發疫情，但隨著事發的伊爾庫次克（Irkutsk）地區未再出現相關病例，這項疑慮已逐漸消退。

死者為28歲研究員希皮洛娃（Darya Shipilova），任職於西伯利亞及遠東地區伊爾庫次克鼠疫防治研究所，2日因肺炎身亡。外界一度擔心她可能在實驗室感染肺鼠疫，引發疫情，但隨著她死亡的伊爾庫次克（Irkutsk）地區未再出現其他已知病例，相關疑慮已逐漸消退。

路透社報導，世衛表示，俄羅斯公共衛生監管機關通報，希皮洛娃及其接觸者接受高威脅病原體檢測，結果均為陰性。接觸者目前均無症狀，也未發現其他相關的嚴重肺炎病例。

俄方並表示，已完成所有接觸者的健康檢查，且依既定程序向世衛提供完整資訊。

世衛發布聲明表示：「依據現有資訊，世衛並未發現與此事件相關的持續傳播證據。關鍵的不確定因素之一，是這名已故實驗室人員仍缺乏確診診斷。」

「紐約時報」報導，儘管當局已對社區民眾及希皮洛娃的遺體進行數千次檢測，俄方仍未正式說明她的確切死因，引發外界質疑莫斯科當局有所隱瞞。

俄羅斯公共衛生監管機關「聯邦消費者權益保護暨福利監督署」（Rospotrebnadzor）表示，希皮洛娃的遺體未檢出她在研究所工作期間接觸的危險病原體，包括鼠疫病菌。俄方稱她死於病因不明的肺炎。

曾在美國前總統拜登政府擔任白宮公共衛生官員的潘賈比（Raj Panjabi）表示，以現代檢測技術，俄國當局理應能在數天內完成基本的基因定序。他表示，俄方可能已完成相關檢測，卻未公開結果，令人憂心。

鼠疫在西伯利亞及全球部分地區屬地方性流行病（endemic），14世紀曾引發橫掃歐亞的「黑死病」。若及早發現，鼠疫可用抗生素治療；肺鼠疫則是3種主要感染型態中最危險的一種，可經由人際傳播，並迅速引發致命肺炎。

除了導致希皮洛娃罹患肺炎的病原體仍不明，她發病前幾天的行蹤、當時在研究所進行的研究，以及疾病最初出現症狀的時間與後續發展，也都還有待釐清。