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駐沖繩美軍涉殺人案 魯比歐允全力配合調查
沖繩日前傳出美軍陸戰隊員涉嫌殺害日本公民，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天向日本外務大臣茂木敏充表達「誠摯哀悼」，並承諾美方將全力協助調查。
一名駐紮在沖繩普天間基地的美國陸戰隊員，涉嫌在那霸市一間旅館殺害一名39歲女子並竊取她的錢包，因而遭逮捕。
當地媒體報導，受害女性疑似遭勒斃，而這名陸戰隊員則否認相關指控。
法新社報導，根據美國國務院發布的通話紀要，魯比歐在與日本外相茂木敏充通話時，「對沖繩一名日本公民的死亡表達誠摯哀悼」。
根據通話紀要，魯比歐也表明，美國政府將與日本政府及地方當局保持溝通，並全力配合調查。
這起命案在日本引發公憤。美軍相關刑案長期是美日緊密安保同盟關係中的棘手問題，也持續引發日本國內對美軍駐紮的批評。
美國目前在日本駐有約5萬4000名軍事人員，其中大多駐紮在沖繩。
美軍自9日起實施為期30天的宵禁，規定官兵午夜至清晨5時須待在營區指定宿舍或營外住所。
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