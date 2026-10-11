川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠

美國總統川普今天批評烏克蘭總統澤倫斯基攻擊俄羅斯煉油廠，並敦促烏克蘭更換領導人，指相關攻擊助長美國柴油價格在期中選舉前居高不下；華府據報此前加大施壓，威脅若烏方不停止襲擊俄國煉油廠，將切斷至關重要的情報共享。

川普（Donald Trump）今天在白宮對法新社等媒體表示，他曾對澤倫斯基（Volodomyr Zelenskyy）說，「你想怎麼對付俄羅斯都行」，但強調「就是別碰煉油廠」。

川普說：「他最好住手。」隨後更補上一句，他認為「烏克蘭是時候迎來一位願意同意結束戰爭的新總統了」。

美聯社報導，俄羅斯與烏克蘭目前陷入遠程空戰，雙方陸軍在前線多半僵持不下。在俄國全面入侵超過4年半之際，烏克蘭正艱難抵擋俄軍日益猛烈的轟炸；這些襲擊在過去4天內已造成超過60人喪命。

川普昨天表示與俄羅斯達成協議，俄國將向美國與全球市場供應柴油。這項安排扭轉美國多年來因俄羅斯入侵烏克蘭而對莫斯科施壓的政策方向，也意在美國11月3日期中選舉前壓低燃料價格。

而就在川普宣布已與莫斯科達成柴油協議之際，「金融時報」（Financial Times）報導指出，美國官員昨天加大對烏克蘭的施壓，要求烏方停止攻擊俄國煉油廠，並威脅將切斷情報共享。

3名知情人士透露，澤倫斯基的談判團隊昨天在美國佛州邁阿密（Miami）與川普代表會談近8小時，原本預計討論如何促使俄羅斯結束戰爭，但川普突然宣布與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）達成柴油協議，令烏方措手不及，打亂會談進程。

知情人士表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）在會談中提到，若烏克蘭不理會華府要求、停止攻擊俄國煉油廠，美方可能切斷情報共享。

烏克蘭利用美方情報攻擊俄羅斯煉油廠，試圖切斷莫斯科用以支撐戰爭的重要收入來源。

川普宣布柴油協議後，一名高階烏克蘭官員稱基輔仍將繼續行動。他說：「我們會繼續摧毀（俄羅斯）煉油廠。」數小時後，根據俄羅斯當局說法，烏軍攻擊了頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）一處油品中轉站。

上述官員還表示，烏克蘭團隊決定提前結束美國行程，取消原定今天第2輪會談。

金融時報報導，川普多次要求澤倫斯基停止長程無人機攻擊，理由是這些行動衝擊全球柴油市場，並波及美國消費者。隨著烏克蘭一再無視美方要求，川普及其特使團隊的不滿情緒日益升高。