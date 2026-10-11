影／川普公開喊烏克蘭換總統！點名澤倫斯基始終無法達成協議

美國總統川普10日在白宮說，烏克蘭是時候換一位新總統了。他並認為，現任總統澤倫斯基在結束烏俄戰爭方面做得不夠。

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川普表示：「我建議他們換一位能達成協議的新領導人。不知道為什麼，澤倫斯基始終沒有達成協議。」

川普還表示，若他2022年擔任美國總統，「那場戰爭根本不會爆發。烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭根本沒理由爆發，這場戰爭是因為無能才爆發的」。

川普談到澤倫斯基時說：「你已經失去30%的國土，雙方有超過100萬人、超過200萬人喪生。這場戰爭根本不該爆發，我認為，烏克蘭是時候換一位新總統了。」

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川普指稱，美方告訴澤倫斯基，「你想做什麼都行，但別攻擊柴油燃料，因為這是個大問題。結果他做了什麼？他跑去攻擊柴油燃料。他想做什麼都行，但他不能那樣做。」